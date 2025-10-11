Lavoro agricolo di qualità, la rete adesso si amplia

Consigliera di parità della Provincia aderisce alla ’Rete del lavoro agricolo di qualità. La Consigliera di parità della Provincia di Ferrara, Annalisa Felletti, ha presentato istanza di adesione alla ’Rete del lavoro agricolo di qualità’ del territorio estense, coordinata dalla direttrice provinciale dell’Inps, Annalisa D’Angelo.

La decisione è maturata coerentemente con le linee di indirizzo elaborate in sede di conferenza nazionale della Rete delle Consigliere di Parità, di concerto con il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che richiamano gli uffici delle Consigliere a un ruolo attivo nel contrasto del caporalato, nella prevenzione e contrasto di fenomeni di sfruttamento e discriminazioni lavorative, ai danni delle lavoratrici del settore agricolo. Il 9 ottobre scorso la stessa consigliera ha preso parte per la prima volta ai lavori della Rete, della quale fanno parte numerose istituzioni locali oltre alle parti sociali. Felletti, dopo aver ringraziato i componenti delle Rete ed in particolare la direttrice dell’Inps, Annalisa D’Angelo, per la disponibilità dimostrata, ha dichiarato: "Auspico di poter contribuire attraverso l’ufficio che presiedo, alla valorizzazione del territorio provinciale ferrarese in cui il settore primario rappresenta un tassello fondamentale dello sviluppo locale, attraverso la condivisione di azioni e politiche orientate alla promozione della legalità e di un sistema che contrasti cultura e pratiche che penalizzano l’occupazione femminile e quindi le stesse comunità locali". La rete del lavoro agricolo di qualità rapresenta una garanzia ed un muro all’infiltrarsi di organizzazioni legate ai caporali.