Lavoro al femminile, al via la kermesse: "Focus sull’autonomia"

Domani si apre a Ferrara il ‘Women in charge on tour’, un doppio evento che vede schierati in prima linea gli stati generali del lavoro e l’assessorato di riferimento in Comune. Ed è proprio l’assessore Angela Travagli, che ha fatto da ‘regista’ agli eventi della giornata – tre talk alla mattina al Teatro Verdi e l’evento del pomeriggio alla Sala Estense – a fare il punto con il nostro giornale anticipando la ratio che ha portato al duplice appuntamento che ha come focus le donne e i giovani.

Assessore Travagli, cosa si aspetta da questi eventi e quali sono gli obiettivi?

"La promozione dell’autonomia economica delle donne è una priorità non solo in termini di diritti o giustizia sociale, ma anche come leva strategica per lo sviluppo di politiche pubbliche di valore e lungimiranti. Questi importanti focus, affrontati da relatori di primissimo livello servono anche a fare luce su alcune professioni, in particolare in ambito artistico, particolarmente significative che vanno valorizzate".

A che cosa si riferisce in particolare?

"Al talk della mattina, al Laboratorio Aperto. In quel contesto, particolare attenzione verrà rivolta all’innovazione, alla creatività, alla parità di genere e alle nuove forme di impresa, in un mercato del lavoro che evolve e in cui è necessario sapersi esprimere ed adeguare. Tra i relatori: Rebecca Bottoni, creative executive producer Ferrara Buskers Festival, l’inventor, mago e content creator Hyde e Roberto Lucchi, artigiano e modista proprietario dell’atelier Hats & Art".

Come declinare questo impegno in termini di politiche del lavoro applicate alla macchina comunale?

"In questi anni il nostro focus è stato proprio questo. Aumentare la presenza di giovani nella macchina amministrativa e implementare il percorso formativo inerente alle nuove sfide per rendere la Pa sempre più attrattiva".

Ed è una sfida che come amministrazione vi sentite di aver vinto?

"C’è ancora molto da lavorare, sicuramente però aver creato sinergie efficaci – come quella che ha portato alla Women in charge on tour, che parte dalla fiera Work on Work – aiuta ad alimentare processi virtuosi. Negli anni scorsi, il Comune faticava a reperire personale quando bandiva i concorsi. Adesso, abbiamo invece tantissime domande e tanta partecipazione. Sicuramente l’aver aperto i canali social e averli resi più efficienti e accattivanti ha aiutato. A questo si aggiunge un corposo programma di formazione, orientato per lo più sui temi della digitalizzazione che ha accelerato questo processo. I giovani sono una scommessa sul futuro, in particolare per le pubbliche amministrazioni".