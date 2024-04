Lavoro, all’inizio di maggio torna il Recruiting-day

Al Centro Informagiovani del Comune di Comacchio, in via Teano a Porto Garibaldi, proseguono gli appuntamenti con il Recruiting Day. Il 2 maggio dalle 10 alle 12.30 l’Agenzia Ali selezionerà per conto della L.T.E. Toyota (zona Sipro di Ostellato): addetti alla carpenteria e all’assemblaggio. E inoltre, disegnatore meccanico d-3d per Azienda metalmeccanica di San Giovanni; operaio/a generico/a settore moda tessile per Lagosanto, manutentore elettromeccanico per Pomposa e operaio/a alle lavorazioni metalliche per Pomposa.