Lavoro, come orientarsi: "Tre giorni di consulenze"

VIGARANO

Uno sportello di consulenza orientativo sul lavoro per tre giorni. Aprirà a partire da martedì. "Il lavoro è un diritto che va salvaguardato e che è alla base di una vita dignitosa". Muovono su questo principio, i passi e l’ identità del progetto della giunta di Vigarano Mainarda in collaborazione con Ial Ferrara. La festa del Lavoro del primo maggio si avvicina. E Vigarano parte in anticipo. "Come amministrazione comunale – premette l’assessore Francesca Lambertini - abbiamo voluto fare anche noi la nostra parte e siamo voluti partire da chi ha più bisogno ed ha più difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro". Il progetto infatti è dedicato all’inserimento lavorativo delle persone che hanno delle disabilità e soprattutto dei giovani che hanno terminato il ciclo di studi e che hanno difficoltà che spesso precludono loro l’inserimento lavorativo. "Dallo scorso anno abbiamo dato il via a un progetto formativo dedicato esclusivamente ai ragazzi con disabilità residenti nel nostro territorio – spiega la Lambertini - che uscivano o stavano uscendo dalla scuola, creando insieme a Ial Ferrara un progetto dedicato e calato sulle loro specifiche esigenze. A questo – sottolinea - abbiamo voluto aggiungere alcuni appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza che serviranno per capire cosa fare per accedere al lavoro e quali sono gli strumenti disponibili e che devono essere attivati per accedere a forme agevolate di ingresso lavorativo".

Lo sportello di consulenza orientativa sul lavoro sarà aperto, in Municipio, dalle 15 alle 17 di martedì, poi ancora il 14 maggio e l’11 giugno. "Chi ha necessità – spiega l’assessore - può accedere per avere informazioni specifiche su i percorsi agevolati che si possono attivare per le persone disabili in modo da accompagnare il loro ingresso al lavoro. Informazioni importanti che molte volte le famiglie non conoscono e che possono essere fondamntalii per riuscire a trovare lavoro". Oltre a questo è stato organizzato, per il 7 maggio, sempre dalle 15 alle 17, nella sala consiliare del Municipio, un seminario di approfondimento, aperto alla cittadinanza, relativo alla ricerca attiva del lavoro per gli studenti certificati nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna. "Con questo programma – conclude la Lambertini - abbiamo voluto fare la nostra parte per non lasciare indietro nessuno e dare un contributo reale per poter aiutare le persone più in difficoltà a trovare lavoro. Lavoro che soprattutto per chi ha delle disabilità si traduce in integrazione, inclusione e dignità personale".

Claudia Fortini