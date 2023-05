Lavoro e grandi eventi Focus con gli esperti

Proseguono gli appuntamenti dedicati al mondo del lavoro organizzati e promossi da Ascom. Dopo il seminario a fine marzo a Porto Garibaldi, il prossimo è fissato per oggi alle 15 nella sede Ascom di Ferrara (via Baruffaldi 14-18) e avrà come focus ‘Lavoro e flessibilità per i grandi eventi’. Un argomento di interesse visto l’imminenza di una stagione di eventi di particolare importanza che avrà positive ricadute economiche: dall’imminente concerto di Bruce Springsteen agli appuntamenti in previsione in occasione del Ferrara Summer Festival, solo per citare i più rappresentativi. Il taglio del seminario vedrà una particolare attenzione alla ricerca e gestione del personale in diversi ambiti del settore Turismo. Agli interventi tecnici del personale Ascom si affiancheranno i contributi di Manpower Group e Crédit Agricole. L’iscrizione è obbligatoria mentre la partecipazione è gratuita.