"Lavoro e inclusione. Al centro la persona"

L’Europa e Ferrara sono state oggetto dell’incontro organizzato ieri mattina all’Astra dal candidato di Azione Luca Scanavini. Al suo fianco l’ex ministro della famiglia Elena Bonetti e don Domenico Bedin, chiamati ad affrontare il tema-"triangolazione" fra pari opportunità, lavoro e inclusione. In apertura il candidato sindaco Fabio Anselmo ha sottolineato l’adesione, "importante", di Azione al progetto che lo vede tentare la scalata alla guida della città, il tutto secondo il principio fondamentale "della coesione" e puntando sulla persona e i suoi diritti. Bonetti, ex ministra dei governi Conte II e Draghi, ha sostenuto la necessità di un’alleanza fra mondo del lavoro-imprese, istituzioni e volontariato-terzo settore. "Il tasso di occupazione ha iniziato a crescere col governo Draghi, ma è ancora bassa la percentuale di donne e giovani che lavorano; la qualità dei salari non è ai livelli della migliore Europa". C’è insomma molto da fare. Quanto al Family act (il disegno di legge che propose a sostegno dei nuclei familiari) ha lamentato la non attuazione da parte del governo attuale "nonostante abbiano tutti contribuito alla sua stesura". Della necessità di far combaciare "mercato e competenza" ha poi parlato Luca Scanavini, esperto in formazione, che ha sottolineato come al centro ci debba essere la persona. A sua volta, don Domenico Bedin ha posto in luce la necessità di abbinare all’accoglienza la citata formazione professionale unitamente all’insegnamento della lingua italiana. A tal proposito, Bonetti ha ricordato che "i decreti Salvini hanno tolto i fondi anche per questo scopo". Don Bedin ha poi affermato che in risposta a un incredibile "rifiuto ideologico", il trinomio solidarietà-formazione-inclusione consentirebbe ai centri di accoglienza di impiegare convenientemente i migranti nelle nostre imprese.

Alberto Lazzarini