Lavoro e sicurezza, ristorante sospeso

COMACCHIO

Sanzioni per oltre 189mila euro sono state elevate nell’ambito dei controlli effettuati in esercizi pubblici e strutture alberghiere del litorale comacchiese dal Nucleo operativo del Gruppo Carabinieri Tutela Lavoro di Venezia, coadiuvato dal Nucleo Ispettorato carabinieri del lavoro di Ferrara e dai militari delle Compagnia dei carabinieri di Comacchio. Le ispezioni in materia di lavoro hanno interessato le attività del settore turistico operanti sul territorio comacchiese; durante le verifiche sono state accertate diverse violazioni relative alla normativa sulla sicurezza, l’igiene e la salute sui luoghi di lavoro, quali omesse visite mediche e mancata nomina del medico competente, mancata formazione dei lavoratori, omessa fornitura dei dispositivi di protezione individuale e violazioni relative alla corretta valutazione dei rischi. In particolare è emerso che all’interno di una struttura alberghiera non era stata predisposta la cassetta del primo soccorso, non erano state effettuate le verifiche periodiche relative agli estintori e non si era provveduto nemmeno alla manutenzione delle attrezzature di lavoro. In un ristorante del litorale, invece, i militari hanno rilevato la mancata predisposizione del Dvr (Documento valutazione rischi) previsto dalla normativa e non era redatto il piano di evacuazione e antincendio, omettendo altresì di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) e i lavoratori addetti alla squadra di emergenza. Presso lo stesso ristorante, inoltre, è stata rilevata la mancanza della conformità dell’impianto di messa a terra: tutte condizioni per cui si è proceduto all’emissione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Sempre nell’ambito dei controlli effettuati sul litorale, è stato riscontrato in alcuni casi l’utilizzo di attrezzature prive dei sistemi di sicurezza, in relazione alle quali è stato intimato il non utilizzo. L’attività ispettiva effettuata su aziende individuate a seguito di preventiva attività info-operativa svolta dall’Arma territoriale in sinergia con il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Ferrara ha consentito di accertare che quattro ditte risultavano irregolari per il rispetto della normativa relativa alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. E, al termine del controllo, è stata adottata la sospensione dell’attività imprenditoriale. L’attività svolta dagli uomini dell’Arma aveva lo scopo di prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso, e verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza.

Valerio Franzoni