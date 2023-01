Lavoro e speranze agli over 40, boom di richieste

Non si contano le telefonate, gli Sos che in queste ore sono rimbalzati anche su Facebook. Un esercito di disoccupati, persone che hanno perso il lavoro ormai oltre la soglia dei 40 anni, si sono rivolte a Alessandro Ciucci, 64 anni, dopo aver letto la sua storia e quella di sua moglie. La coppia, dopo aver perso il lavoro nel 2016 a causa della crisi, non è rimasta con le mani in mano. Si sono fatti forza uno con l’altro, hanno usato i risparmi e i soldi della disoccupazione per fondare Ape system, impresa che opera nel settore delle pulizie, che ha come obiettivo quello di dare lavoro a persone come loro, che sono rimaste nel volgere di poche ore senza speranze.

"In tanti si sono rivolti a noi – spiega Alessandro Ciucci – e stiamo vagliando, come è giusto che sia, ogni richiesta, ogni singola situazione. Vorremmo che fosse chiara una cosa, lavorare per un’impresa di pulizie è faticoso, molto faticoso. Ci si alza alle cinque del mattino e a volte non si sa quando si chiude la giornata". Fondamentale in questo percorso si è rivelato l’aiuto che ha dato loro il comune di Bondeno. Prima il sindaco Fabio Bergamini quando il suo assessore era Cristina Coletti. Adesso il primo cittadino Simone Saletti, vicesindaco Francesca Piacentini e la dirigente comunale Paola Mazza. "Il Comune – spiega ancora – ci ha concesso in comodato d’uso gratuito la sede, nella palazzina che ospitava la biglietteria delle corriere". Sono seguiti anche dall’associazione Lavoro Over 40 e da Cna. "In questi giorni – raccontano Alessandro Ciucci e la moglie Nicoletta Malagò – si sono fatte avanti persone, di 50 anni, che hanno deciso di iscriversi proprio all’associazione Lavoro Over 40". Non solo le pulizie negli uffici e nelle imprese. In un primo tempo hanno anche portato la spesa e i farmaci a domicilio su incarico del Comune di Bondeno. "Anche adesso in alcuni casi facciamo questi servizi, l’aiuto alla comunità è uno dei fondamenti della nostra azienda".