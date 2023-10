Lavoro e tecnologia,. Visit Ferrara presenta l’evento

In ogni ambito della vita e del lavoro la tecnologia ci supporta quotidianamente aiutandoci a gestire situazioni e fare delle scelte. Quasi tutto è riconducibile a un dato, quindi è misurabile. "La nuova sfida – così una nota – è saper raccogliere dati, elaborarli e creare report di facile lettura in tempo reale". Il Consorzio Visit ha organizzato un evento specifico su questi temi che si terrà oggi dalle 8.45 al Laboratorio Aperto (ex Teatro Verdi). Durante l’incontro, The Data Appeal Company, HBenchmark, HQ Revenue e GoProfit presenteranno le loro piattaforme in grado di fornire strumenti professionali e all’avanguardia per essere sempre competitivi e in linea con il mercato.