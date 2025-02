Lavoro, emergenza nei campi : "Click day, una goccia nel mare. Un’impresa trovare braccianti"

"Alla fine, diciamo la verità, quanti sono i giovani che vogliono andare a lavorare in campagna, chi magari dopo aver studiato si metterebbe a guidare un trattore? Sono sempre meno, ormai la manodopera specializzata tra i filari non si trova più", Claudia Guidi, 29 anni, titolare di un’azienda agricola a Codigoro, da ottobre è presidente Giovani di Confagricoltura Emilia Romagna. Per lei la campagna è passione, una storia di famiglia. "Ma come fai a puntare il dito contro i ragazzi che non ne vogliono sapere, che preferiscono altri sbocchi occupazionali?".

Da alcuni anni utilizza i click day, un bicchiere che nella migliore delle ipotesi è mezzo pieno. "Il meccanismo è molto macchinoso – dice –, dovrebbe essere più smart". E non di poco. Racconta: "L’anno scorso abbiamo chiesto 6 persone. Alla fine ne sono arrivate tre, la metà. Tra l’altro l’azienda deve avere una serie di requisiti. Noi abbiamo dovuto sistemare una casa colonica, in modo avesse l’agibilità. Ma chi non riesce ad ospitare il personale, come fa?". Figlia d’arte Claudia. Suo padre Mario è stato presidente nazionale e regionale di Confagricoltura. Suo nonno, che faceva tanti anni fa il mezzadro, podere dopo podere era riuscito a comprare l’azienda. "La questione del personale che non c’è per l’agricoltura è una vera e propria tragedia. Cosa direi ad un ragazzo per convincerlo a tornare tra i filari? Direi che l’agricoltura non è più solo fatica nei campi dall’alba al tramonto come una volta ma è un settore che offre tante opportunità moderne e tecnologiche. Droni per monitorare i campi, guide satellitari, intelligenza artificiale. Le aziende puntano su sostenibilità ed innovazione. E sono proprio i giovani che possono fare la differenza per il settore primario. Per un’agricoltura moderna che stia al passo con i tempi e con i cambiamenti climatici il contributo dei giovani è fondamentale. E credo che nel nostro settore potranno trovare soddisfazione sia professionale che economica".

Paolo Cavalcoli, direttore di Confagricoltura, elenca un po’ di numeri. " Le quote per la nostra provincia sono 153 per la stagione agricola, poco più dell’8% rispetto a quelle per tutta la regione Emilia Romagna, che sono esattamente 1852". Briciole rispetto alle necessità di un settore che fino al 2018 – sembra trascorso un secolo – impiegava diecimila braccianti, di questi 2.500 stranieri. Non è più così, è arrivata la cimice asiativa, i frutteti sono crollati, le pere arretrano ettato dopo ettaro. "Ma c’è ancora bisogno di manopera – spiega –, di centinaia di persone". Che il click day non riesce certo a coprire. "Anche se sono stati fatti alcuni progressi – precisa Cavalcoli – da quando dell’iter hanno cominciato ad ocuparsi direttamente le associazioni di categoria. C’è tra l’altro uno strumento fondamentale. Il bracciante che lavora qui tre mesi può chiedere la conversione del permesso di soggiorno in un contratto di lavoro. In questo modo non risulta più nelle quote, ma diventa nuovo personale per l’agricoltura". Confagricoltura ha chiesto 80 quote per una trentina di aziende.

Ad occuparsi dei click day per Coldiretti è Camilla Scardovelli. Anche lei sottolinea la necessità di rendere più flessibile questo strumento. Proprio Coldiretti dopo il click day del 12 febbraio è intervenuta in modo deciso: "E’ giunto il momento di superare un meccanismo che non risponde né alle esigenze del mondo produttivo né alle legittime attese di chi cerca un impiego in agricoltura. Nel 2024, della quota gestita direttamente dalle associazioni datoriali agricole ne era arrivato solo il 70%. Ma nel 2023 la percentuale era stata addirittura di appena 1/3".

Aspetto che sottolinea Stefano Calderoni, presidente di Cia-Agricoltori Italiani Ferrara. "C’è una forte diffidenza verso questo strumento, chiami qui persone che non conosci dal punto di vista lavorativo. Per un’impresa non è certo facile. Poi dovrebbe essere più flessibile per rispondere ai picchi di richieste che si possono verificare in agricoltura, invece così non si riesce a programmare. Poi, lo dicono i numeri, mancano 100mila braccianti a livello nazionale. C’è qualcosa che non funziona".