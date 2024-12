Lavoro in Comune, evento di formazione

L’istituto Cappellari, realtà di formazione professionale con oltre trent’anni di esperienza a livello nazionale nella preparazione ai concorsi pubblici, organizza un open day di orientamento dedicato a coloro che aspirano a un ruolo nella pubblica amministrazione. L’appuntamento è fissato per giovedì 19 dicembre alle 17.30 nella sala convegni delIstituto Cappellari. L’incontro sarà focalizzato sulle nuove opportunità di impiego offerte dal piano triennale di assunzioni del

Comune, con particolare approfondimento sul bando recentemente pubblicato per sei funzionari contabili, nonché sui concorsi in procinto di essere banditi. L’open day sarà molto più di un semplice momento informativo: si tratterà di una vera e propria guida strategica alla preparazione concorsuale, rivolta a chi desidera distinguersi e superare con successo le prove selettive. L’evento vedrà la partecipazione di docenti qualificati e ex allievi vincitori di concorsi.