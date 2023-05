"Lavoro incredibile, grazie Ferrara"

"Il concerto di Bruce Springsteen è stato un inno al lavoro di squadra, che ha coinvolto oltre 1500 persone e decine di imprese. A tutti non finirò mai di esprimere il mio personale ringraziamento, anche a nome dell’amministrazione. Un grazie che estendo a tutti i cittadini, che hanno mostrato straordinaria attenzione, comprensione e responsabilità, e al grande pubblico presente". Così il sindaco Alan Fabbri, l’indomani del grande evento. "È fondamentale riconoscere il valore del lavoro e l’impegno messo in campo da centinaia di persone – prosegue –. Lo dico con forza, perché non accetto che questo tema venga messo ai margini o inglobato in polemiche. Istituzioni, Fondazione Teatro Comunale, prefettura, questura, forze dell’ordine, comando provinciale dei vigili del fuoco, polizia locale, protezione civile, personale sanitario, Ferrara tua, aziende, liberi professionisti, tecnici, sponsor privati, Unitalsi, associazioni e volontari, operai, ristoratori, personale di sicurezza, steward, service, artisti e, ovviamente, Barley Arts e staff delle produzioni: un’orchestra sinfonica di competenze di alto profilo, ordinata e sincronizzata in maniera eccellente, ha lavorato in condizioni certamente non facili, giorno e notte, per consentire la realizzazione di un evento musicale di portata storica". Un evento, chiude, "che è stato realizzato per la città e che ha portato pubblico da tutto il mondo, generando un imponente indotto".