"Lavoro, meglio il confronto. Zls, positivo che Ferrara assuma un ruolo di traino"

Purtroppo l’eccessiva polarizzazione del dibattito attorno al referendum e lo strumento – sbagliato per affrontare le tematiche oggetto dei quesiti – hanno prodotto lo scenario che si è registrato alla chiusura delle urne. Non c’è dubbio che esistano tantissimi problemi legati al lavoro e ai lavoratori: l’aspirazione di condizioni migliori sta alla base della nostra attività quotidiana. Noi, però crediamo che gli strumenti per centrare l’obiettivo siano altri: contrattazione, confronto e concertazione. A proposito di questo, riteniamo molto interessanti le suggestioni lanciate nella sua intervista al Carlino dall’assessore alle Attività Produttive.

Finalmente, verrebbe da dire, la città di Ferrara torna a esercitare il suo ruolo di traino per tutta la Provincia, come del resto auspicato nella relazione del nostro congresso di aprile di quest’anno, su un dossier strategico,: la Zls. Non ci illudiamo che questo strumento possa risolvere, d’un colpo, i tantissimi problemi che riguardano il nostro territorio che sconta storicamente un deficit di competitività che si traduce in scarse opportunità lavorative. Siamo però certi che le opportunità fornite dalla Zona logistica semplificata possano rappresentare un elemento significativo in termini di attrattività. Non soltanto per nuovi potenziali insediamenti industriali ma anche per garantire continuità alle imprese attualmente insediate.

Condividiamo l’auspicio che gli attori coinvolti sappiano superare gli steccati ideologici e intervenire in una logica di sistema. E, da questo punto di vista, ci aspettiamo il coinvolgimento anche del sindacato che potrà portare la voce dei lavoratori ai tavoli di concertazione. Dalle amministrazioni locali ci aspettiamo un’attenzione proprio al tema del lavoro a cui quello dello sviluppo è strettamente correlato. Non c’è lavoro senza imprese. Aggiungiamo, però, che deve essere un lavoro di qualità. Il nostro territorio, pur nelle difficoltà che sconta, ha molto potenziale inespresso. C’è bisogno di valorizzare le tante e qualificate professionalità disseminate in provincia. Il coordinamento, in sinergia con la Regione, sarà essenziale. Come Cisl, siamo pronti a dare il nostro supporto in questo cammino che ci deve vedere uniti nel perseguimento di una meta molto chiara: il bene di questo territorio e dei lavoratori.

* segretario Generale Cisl Ferrara