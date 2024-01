Lavoro nero, controlli nei ristoranti. E per uno di loro scatta la sanzione

COMACCHIO

Nel fine settimana appena trascorso i carabinieri della Compagnia di Comacchio, coadiuvati da personale del Nucleo ispettorato del lavoro di Ferrara, del Nucleo cc forestale di Comacchio e del Nas di Bologna, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio al fine di reprimere i reati in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, le violazioni delle norme igienico sanitarie nella ristorazione e per per prevenire il fenomeno dei furti in abitazione e per controllare gli allevamenti di animali domestici.

Nel corso dei controlli, a Comacchio un 19enne è stato arretsati per avere ceduto alcune dosi di hashish ad un 20enne. Il giovane è stato poco dopo rimesso in libertà dal pmdi turno perché incensurato. Mentre a Mesola e Comacchio sono stati controllati due ristoranti del territorio: una delle due attività è stata sospesa e al titolare sono state elevate sanzioni amministrative per la somma complessiva di euro 6.100 euro e per l’impiego di due lavoratori ’in nero’, poiché nei loro confronti non era stata data preventiva comunicazione di istaurazione del rapporto di lavoro, con applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività.

Infine a Comacchio ad un 46enne è stato notificato un provvedimento emesso dal questore di Monza e Brianza che vieta all’uomo di accedere e stazionare nelle vicinanze dei locali pubblici di citata provincia per la durata di due anni.