“Ho lavorato in nero per far mangiare i miei figli piccoli”

Goro (Ferrara), 13 maggio 2024 – “Sì, ho lavorato in nero. Dovevo farlo per dare da mangiare ai miei figli quando erano ancora piccoli. Adesso invece sono finalmente in regola, in questa azienda agricola ti pagano al centesimo, con tutti i contributi. Mi trovo benissimo. Se penso a quei tempi, quando facevo fatica a prendere anche solo cinque euro all’ora", Anna Gianella, 60 anni, è al lavoro in un campo che un giorno diventerà un frutteto. Con altre donne stanno mettendo gli innesti. Hanno le mascherine, per proteggersi mentre lavorano.

Quanti figli ha?

"Due, adesso sono diventati grandi. Ma quando erano ancora bambini per portare un po’ di soldi mi presentavo nelle aziende agricole", risponde, intorno a lei le altre braccianti

Cosa chiedeva?

"Un lavoro, anche se in nero. Stavi in campagna per un’intera giornata, cinque euro all’ora. Questo guadagnavi"

Ha conosciuto i caporali?

"No, mi arrangiavo. Andavo alla ricerca di un impiego da sola"

Adesso è diverso

"Sì, qui ho un contratto fino alla fine dell’anno. Sono in regola per tutto, salario, contributi. Tutto. I titolari sono persone bravissime, mi trovo bene"

Spera di essere assunta a tempo indeterminato?

"Sì, ma non è facile. Ho 60 anni, chi ti assume a questa età"

Lei è di Goro, anche i pescatori non se la passano bene

"Già, il granchio blu è stato una rovina. Ho tanti parenti che vanno a pesca, non guadagnano più nulla. Ormai non ci vivono più con le vongole"

Il caporalato?

"E’ una piaga. Ti tolgono i diritti"

Ha fatto altri lavori, è stata una vita in campagna?

"No, per un periodo sono stata anche in fabbrica. Non mi piace, preferisco stare all’aria aperta. Qui, con questo bel sole, le mie colleghe, sto bene. Almeno per quest’anno. Poi si vedrà".