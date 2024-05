Lavoro nero, il racconto degli operai: "Non sapevamo che c’era l’aviaria"

Tute da lavoro usate e nessuna informazione sulla reale ragione per la quale erano stati chiamati a lavorare in quell’allevamento di polli. Sono tutte sulla stessa lunghezza d’onda le deposizioni degli operai chiamati a testimoniare ieri mattina nell’ambito del processo sul presunto sfruttamento del lavoro nero per la bonifica post aviaria allo stabilimento Eurovo di Codigoro. Gli imputati sono i forlivesi Elisabetta Zani, Gimmi Ravaglia e Ido Bezzi (presidente, vicepresidente della cooperativa Bidente) e i marocchini Abderrahim El Absy, Ahmed El Alami e Lahcen Fanane. Ieri mattina davanti al collegio giudicante hanno parlato alcuni giovani stranieri che erano stati reclutati per quell’incarico.

Tra i testimoni c’è un 31enne gambiano. "Quando iniziavamo il turno – ha spiegato – avevamo delle mascherine nuove, ma gli abiti da lavoro non lo erano. Indossavamo le tute di quelli del turno precedente. Nemmeno gli stivali erano nuovi". Di tenore analogo la deposizione di un altro operaio, un giovane di origine senegalese. Il ragazzo ha ricordato di quando si è recato dalla guardia di finanza per depositare un esposto sulle condizioni di lavoro e poi è passato a dettagliare le modalità con cui è stato reclutato per la bonifica dell’Eurovo. "Abbiamo lavorato per dieci giorni – racconta – poi ci siamo fermati perché non c’era un contratto. Ci avevano promesso sei euro all’ora". Anche il senegalese ricorda l’utilizzo di tute e stivali sporchi, lasciati dagli operai del turno precedente. Alla domanda del pubblico ministero Andrea Maggioni se fossero a conoscenza della natura esatta del lavoro la risposta è stata negativa. "Non ci era stato detto che c’era l’aviaria" ha spiegato, chiarendo di aver appreso questo dettaglio soltanto al processo.

Le accuse di cui devono rispondere gli imputati sono sfruttamento della manodopera e appalti sospetti. Le indagini seguirono gli accertamenti su un incidente mortale che coinvolse un furgone che stava riportando a casa gli operai e che hanno permesso di scoprire che quei lavoratori rientravano dallo stabilimento codigorese, dove erano impegnati nelle operazioni di bonifica dei polli morti. L’attenzione della guardia di finanza si focalizzò sull’appalto da cinque milioni affidato alla cooperativa del Bidente e poi sulle varie aziende subappaltatrici.

Federico Malavasi