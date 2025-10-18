Lavoro nero, scatta il maxi sequestro

Nell’ambito del dispositivo di controllo economico del territorio, attuato in occasione dei principali eventi musicali ed enogastronomici che hanno ultimamente animato i comuni dell’alto ferrarese, i militari della Guardia di Finanza di Cento hanno eseguito interventi orientati al contrasto del sommerso da lavoro e della vendita di prodotti non sicuri. I controlli, effettuati presso numerosi esercizi commerciali, hanno consentito di accertare violazioni fiscali in materia di omesse certificazioni dei corrispettivi e di rilevare la presenza di otto lavoratori impiegati dai datori di lavoro senza le prescritte comunicazioni obbligatorie. Per le attività commerciali, nelle quali la percentuale di lavoratori irregolari superava la soglia prevista dalla normativa di settore, è stata avanzata al competente ispettorato territoriale del lavoro la proposta di sospensione dell’attività d’impresa e nel contempo ai titolari dell’esercizio sono state contestate le sanzioni pecuniarie previste.

Sul fronte della tutela del consumatore, i finanzieri centesi hanno posto sotto sequestro oltre 1.200 articoli di merce non sicura in quanto risultata non conforme a quanto stabilito dal D.Lgs. 206/2005 (“Codice del Consumo”).

In particolare, nel corso dei controlli sono stati rinvenuti oltre 950 articoli privi delle informazioni obbligatorie riguardanti la loro provenienza, la composizione, le modalità d’uso e le avvertenze sui possibili effetti collaterali.

I prodotti, potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e ritirati dalla libera vendita, mentre ai titolari delle attività commerciali è stata comminata una sanzione amministrativa superiore ai mille euro. Inoltre si è proceduto ad eseguire controlli presso negozi di vendita di prodotti cosmetici anche al fine di verificare il rispetto del Regolamento (UE) 2025/887 che, dal 1° settembre 2025, vieta la produzione e la commercializzazione di smalti e gel per unghie contenenti sostanze classificate come cancerogene (quali Trimethylbenzoyl - Diphenylphosphine Oxide e Dimethytolylamine). Nel corso delle ispezioni sono stati individuati e sequestrati oltre 160 smalti per unghie contenenti le suddette sostanze vietate, nonché ulteriori 150 prodotti cosmetici privi dell’indicazione dei relativi componenti in violazione della menzionata normativa europea.

I risultati conseguiti testimoniano l’impegno costante e determinato della Fiamme Gialle della provincia estense nel contrasto al lavoro sommerso, all’evasione fiscale e alla commercializzazione di prodotti non sicuri o contraffatti.