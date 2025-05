Lavoro, patto Comune-Camera di Commercio

Il Comune aderisce con 75.000 euro ai bandi messi in campo dalla Camera di Commercio per la gestione delle misure previste dal “Piano straordinario a sostegno per l’accesso al lavoro e la promozione del fare impresa: giovani, agenti di sviluppo economico anno 2025”. Al centro del progetto vi sono gli incentivi alle assunzioni per il ricambio generazionale nel lavoro e nell’impresa, incentivi alla creazione delle imprese giovanili e alla competitività delle stesse. La proposta, firmata dagli assessori Angela Travagli e Francesco Carità, è stata approvata dalla Giunta. Il Comune parteciperà con 75mila euro in totale investito su tre progetti, due più specifici legati all’imprenditoria, e uno a sostegno dell’occupazione giovanile. Di questi, 30mila euro sono volti ad incentivare le assunzioni full time di giovani disoccupati under 35, con nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato compreso il contratto di apprendistato per favorire il ricambio generazionale.

Ulteriori 30mila euro saranno investiti per il bando a sostegno della creazione di imprese giovani e infine 15mila euro saranno utilizzati per il bando a sostegno della competitività di imprese giovanili. A questi tre bandi la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna contribuisce rispettivamente con 200.000, 200.000 e 100.000 mila euro, per un totale di mezzo milione totale messo a disposizione sul territorio.

"La partecipazione attiva del Comune – così l’assessore Carità – a questo piano rappresenta un investimento strategico per rafforzare il tessuto imprenditoriale locale e stimolare nuova imprenditorialità giovanile. Supportare la nascita di nuove imprese e accompagnarne la crescita significa generare valore aggiunto per tutta la comunità". Aggiunge la collega Angela Travagli: "Accorciare le distanze tra giovani, impresa e lavoro è una condizione indispensabile per lo sviluppo e la sostenibilità di un territorio. Con il bando volto a incentivare le assunzioni a tempo indeterminato aggiungiamo un tassello alle politiche di occupazione stabile e di qualità che già, come Amministrazione, stiamo portando avanti col progetto di visione e di analisi del mercato del lavoro “Ferrara: obiettivo occupazione”, puntando sulle persone, sui giovani e sulle donne quali ricchezza del territorio e generatori di produttività economica".

re. fe.