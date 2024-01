"Lavoro, più formazione. Al giro di boa dell’anno delle competenze"

Il lavoro c’è ma mancano le persone. Legacoop ha stimato che scarseggiano facchini, carrellisti, camerieri oltre che laureati in discipline Stem, ma in realtà mancano le competenze. A molti è sfuggito il fatto che siamo al giro di boa dell’Anno Europeo delle Competenze che finirà a maggio 2024. Lo scopo è di responsabilizzare gli individui a partecipare alle transizioni in corso nel mercato del lavoro, attraverso la formazione continua. Il lavoro una volta definiva il tuo posizionamento sociale nel Mondo, oggi il valore è la crescita, ecco perché le persone vogliono cambiare facilmente lavoro, diversamente si adattano al “tiriamo avanti”. Non rifiutano il lavoro, che viene mentalmente laterizzato, ma vogliono liberarsi dallo schema fisso. Questo è il divario da colmare rapidamente, sviluppando le competenze che, mentre valorizzano la persona in sé, sono di aiuto alla crescita dell’azienda e alla sua competitività. Temiamo che l’Intelligenza Artificiale ci rubi il lavoro ma è stata creata dall’Uomo, che deve gestirla, perché sia di aiuto e permetta di elevare il singolo a fare cose di spessore. Se rimaniamo nella bolla di sapone quella scoppia, in questa bulimia di mezzi ed anoressia dei fini. Esiste un solo percorso, la curiosità e l’apprendimento permanente che ci devono rendere pronti per affrontare le sfide future. Si chiude in questo modo il cerchio, tornando alla cultura delle competenze. Il capitale fisso oggi necessario per creare ricchezza non è la terra, né il lavoro fisico, né le macchine utensili, né gli stabilimenti: è un capitale fatto di conoscenza. Anche i leader devono capire come guidare i collaboratori nel cambiamento e modificare il modo di lavorare, mettendo le persone al centro. La trasparenza nella divulgazione delle informazioni tra azienda e dipendenti è essenziale per coinvolgere le persone nel mondo odierno, sempre più ibrido. La peculiarità principale è quella però di saper ascoltare, virtù rara in un mondo che parla/scrive in modo veloce, pensando di comunicare. Quanto detto vale anche in politica, spero che chi intende guidare la città inserisca nel suo programma molta attenzione al mondo del lavoro, concentrandosi su come trattenere i tanti giovani che studiano a Ferrara e poi scappano perché il territorio non offre prospettive. Il lavoro oggi è vita, passione e amore per gli altri.

* presidente NoiCoach APS