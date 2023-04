Lavoro precario, rischi e strategie "Incidenti e morti, ancora allarme In alcuni settori bilancio pesante"

di Federico Di Bisceglie

E’ troppo presto per cantare vittoria. Gli infortuni sul lavoro, nel nostro territorio, sebbene in calo rispetto allo scorso anno, sono comunque "ancora troppi". In vista della giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro (che ricorre domani e in vista del Primo maggio), con Riccardo Grazzi, segretario della Camera del Lavoro (Cgil) abbiamo tracciato un bilancio sullo stato dell’arte e sull’andamento degli infortuni sul nostro territorio. "In termini assoluti – scandisce il sindacalista – il bilancio degli infortuni è in calo del quaranta percento sul primo bimestre dell’anno, rapportato allo stesso periodo del 2022. Ma questo, non ci fa certo stare tranquilli". Veniamo ai numeri. Complessivamente, nel primo bimestre di quest’anno, gli infortuni sul lavoro sono stati 636, a fronte dei 1093 registrati nel 2022. Sul piano regionale, il trend è comunque in calo. E, anche sotto il profilo degli incidenti sul lavoro mortali, il dato è in calo. In Emilia-Romagna, nel primo bimestre del 2022 si sono registrati ben undici incidenti mortali, a fronte degli otto che si sono verificati quest’anno. E, allora, come mai "questa situazione non prelude nulla di buono", come dice il sindacalista? "E’ presto detto: manca la politica di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro". Sì, perché al di là delle attività che le singole aziende portano avanti, secondo il segretario della camera del lavoro, "manca un coordinamento che metta in piedi un’azione sistematica, che vada a ricucire le ferite di alcuni settori nei quali ancora il bilancio degli incidenti è gravissimo". I settori critici. I luoghi di lavoro e i comparti produttivi non sono tutti uguali e a ognuno corrisponde un grado di pericolosità e incidentalità differente. "Senz’altro – riflette il sindacalista – i comparti nei quali ancora si registrano le maggiori criticità in termini di sicurezza sono quello della logistica, quello dei trasporti, la sanità, l’assistenza sanitaria, il facchinaggio e l’edilizia specie nella parte della cantieristica, il turismo e la ristorazione. Ed è su questi che occorrerebbe intervenire con maggiore solerzia e organicità". Eccola la parola chiave. "Occorre un’azione sistemica che metta allo stesso tavolo tutti gli attori della filiera della sicurezza – spiega Grazzi – e che faccia tesoro dell’esperienza, anche nell’ambito della prevenzione, maturata durante la drammatica esperienza del Covid". Insomma il lascito della pandemia va usato come knowhow per prevenire gli infortuni sul lavoro.

In questa azione di ‘sistema’, vanno coinvolti "anche e soprattutto i rappresentanti dei lavoratori". Coloro, insomma, che parlano e si confrontano tutti i giorni con le problematiche che affliggono i lavoratori. La precarietà. Se è vero che il nostro territorio presenta un bilancio migliorativo in termini assoluti sugli incidenti, è altrettanto vero che "c’è una forte precarizzazione del lavoro". E questo dato si evince dal fatto che "il divario di incidentalità fra uomini e donne, nel ferrarese, è molto più ristretto rispetto alla media regionale". E questo la dice lunga sull’effettiva applicazione delle politiche di genere, anche legate alla sicurezza, contenute nel Patto per il Clima e per il Lavoro. "Se ci sono più infortuni sul lavoro in cui sono coinvolte le lavoratrici – chiude Grazzi – significa che c’è una maggiore concentrazione di lavoro precario, di condizioni non consone a ciò che per noi dovrebbe essere la buona occupazione".