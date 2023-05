Lavoro sociale per aiutare le fasce deboli

Il comune di Codigoro ha attivato i progetti denominati: "lavoro come terapia sociale" e "Codigoro green flower - allestimento e cura delle aiuole in Codigoro capoluogo e Pomposa", finalizzati all’inclusione sociale di persone disabili eo in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l’attivazione di percorsi di tirocinio. Una spesa di quasi 40.000 euro, con trasferimento all’Asp del Delta ferrarese delle risorse finalizzate al finanziamento dei costi connessi alla realizzazione dei tirocini. Un percorso per l’inserimento lavorativo di persone in situazioni di fragilità già in carico ai servizi sociali comunali e professionali all’interno di particolari categorie di servizi ambientali affidati in gestione alla cooperazione sociale del territorio fino ad un numero indicativo di 9 percorsi di tirocinio fino a dicembre e con importo mensile massimo di una singola indennità di partecipazione pari a 450 ero.