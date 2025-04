Lavoro, una strage silenziosa. In un anno oltre 4mila denunce: "E manca il mercato sommerso"

Una strage silenziosa. "Un bilancio tragico, tanto quanto quello di un bollettino di guerra", lo definisce Mauro Rossato, presidente dell’Osservatorio sicurezza e ambiente Vega. Perché, aggiunge subito, "questo sembra purtroppo il lavoro nel nostro Paese: un campo di battaglia senza trincea e senza scudi". Negli ultimi quattro anni le vittime ‘ufficiali’ in tutto lo Stivale di infortuni sul lavoro sono state 4.442. "Ma – sottolinea Rossato – dalle rilevazioni ufficiali non emerge il mercato del lavoro sommerso in cui ovviamente risulta assai difficile indagare". Basilicata e Umbria sono le regioni più pericolose in cui lavorare. L’incidenza della mortalità rilevata nel quadriennio ha, infatti, mantenuto queste regioni in zona rossa per quattro anni consecutivi.

Mentre è la Toscana la regione che registra i migliori risultati, con due anni in zona bianca e due in zona gialla, mantenendo sempre incidenze di mortalità sul lavoro inferiori alla media nazionale. Ferrara (dove nel 2024 sono stati denunciati 4.179 infortuni, mentre 4.291 nel 2023; nove le vittime contro le 7 del 2023) e l’intera nostra regione sono passate da un indice di mortalità del 43% del 2021, l’anno successivo del 29.5%, mentre nel 2023 la percentuale è tornata ad alzarsi a 34.6%, così pure lo scorso anno, 35.1%. "Interessante rilevare – continua Rossatto – come da questa analisi si evidenzia l’effetto del Covid nelle statistiche degli infortuni sul lavoro. Infatti, l’incidenza media annua nell’ultimo anno del Covid (ossia il 2021) è di molto superiore rispetto all’ultimo triennio considerato: nel 2021 si registra un’incidenza media annua di 43,1 infortuni mortali ogni milione di occupati, mentre nel 2022, 2023 e nel 2024 i valori sono diminuiti rispettivamente a 34,2 e 33,9 e 34,1 tuttavia, il decremento osservato non risulta significativo né indica una vera inversione di tendenza".

Analizzando l’emergenza per settore, a detenere il triste primato di morti in occasione di lavoro, lungo il quadriennio considerato, è quello delle Costruzioni (564 decessi), seguito da Trasporti e Magazzinaggio (434) e dalle Attività manifatturiere (411). Oltre alla definizione del livello di sicurezza per ciascuna regione, l’Osservatorio individua l’identikit dei lavoratori più a rischio per fascia d’età. Un dato, quest’ultimo, che continua ad essere sempre più preoccupante tra i lavoratori anziani; proprio nella fascia dei lavoratori ultrasessantacinquenni l’incidenza nei quattro anni va da un minimo di 96,1 morti per milione di occupati relativo al 2022 ad un massimo di 150,4 nel 2021, seguita dalla fascia di lavoratori compresi tra i 55 ei 64 anni (da 54,5 a 82,2). Le nuove generazioni, tendono a infortunarsi di più rispetto ai più anziani ma senza gravi conseguenze. Ciò può essere in parte spiegato da una minore esperienza lavorativa ma, allo stesso tempo, da una maggiore reattività nell’evitare conseguenze gravi. Gli uomini rilevano incidenze di mortalità che oscillano tra i 54.7 decessi per milione di occupati e i 67.6, mentre le donne da 5.2 a 9.6