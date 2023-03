L’avventura di tre soci. "È boom di iscritti"

Quattro campi di ultima generazione aperti tutti i giorni dalle 7 alle 24, oltre 1800 giocatori, un centro all’avanguardia dove ritrovarsi e fare quattro chiacchiere nel segno dello sport e del benessere. E’ la carta d’identità

di Galaxy Padel che il 14 luglio ha aperto i battenti con un’inaugurazione ufficiale. L’attività era comunque già stata avviata nel 2021. Alla regia dell’impresa che ha fatto segnare in pochi mesi un numero sempre crescere di appassionati ci sono tre soci. Come in una squadra sono scesi in campo Alex Possenti, presidente e amministratore della struttura, Alberto Bianchini e Marcello Moretti (foto), il maestro, alle spalle una lunga esperienza che ne fa un professionista di questo gioco. Di rilievo l’investimento che si aggira sul milione di euro, numerose le novità nei prossimi mesi con progetti che porteranno ulteriori ampliamenti. Fiore all’occhiello l’Accademia, una scuola di padel per bambini e ragazzi tra gli 8 e i 16 anni. Le lezioni vengono tenute da un maestro ’certificato’ proprio nell’insegnamento di questo sport. L’avveniristico impianto, che si trova in via Bartok, dispone anche di un campo estivo destinato sempre ai giocatori in erba (dai 6 ai 14 anni). "Ci siamo resi conto – spiegano Possenti e Bianchini – che c’era una forte necessità in città di un centro che raccogliesse persone che volevano intraprendere questo sport. Il nostro sforzo imprenditoriale è stato premiato, abbiamo creato un luogo dove praticare il padel ma anche dove ritrovarsi". Daniel Ferrante, maestro che ha il patentino dal 1991, è argentino. Paese che confina con la nazione dove tutto questo è cominiciato. Il padel nasce negli anni Settanta in Messico. Un ricco messicano voleva creare uno spazio nella sua dimora dove costruire un campo da tennis, ma trattandosi di uno spazio limitato decise di sfruttare una piccola area delimitata da alcune murature e con delle reti metalliche. L’uovo di Colombo, certo non avrebbe mai immaginato di aver dato vita ad una mania. Galaxy, tra le opportunità che offre a chi calca i campi, permette di registrare anche la partita e di prendere appuntamento per analizzare i colpi sbagliati, quelli giusti, per riuscire a fare un passo avanti. Franco Ferrante sta giocando in uno dei campi, è lui a svelare la filosofia di quello che sembra solo un gioco. "A padel ci vuole testa, tanta testa. Devi essere intelligente".

m. b.