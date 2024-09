"L’azienda Bulzoni è un’eccellenza. Premiata come impresa dell’anno"

L’Antica Fiera è stata la vetrina ideale di due riconoscimenti assegnati dall’amministrazione comunale. Quello relativo all’azienda agricola dell’anno è andato all’azienda Marco Andreotti, di Portoverrara. E’ socia di Confagricoltura di terza generazione, si estende per circa 230 ettari, spaziando dalla coltivazione di cereali e barbabietole, a quella di pomodori, con grande attenzione alla diversificazione della propria attività. Con l’esperienza decennale alle spalle e l’organizzazione maturata, la quasi totalità delle lavorazioni agricole necessarie, vengono svolte in autonomia. L’azienda portuense dell’anno è andato a Bulzoni Meccanica S.a.s., azienda guidata da Roberto Bulzoni, portuense doc, che ha esportato su tutto il territorio nazionale un know-how innovativo e moderno. Dal 1992, assume le redini dell’azienda di famiglia, ereditata dal compianto e amato padre, e inizia un percorso di innovazione e di trasformazione che lo porterà, ai giorni nostri e grazie ai propri centri di taratura mobile, ad essere un riferimento regionale e nazionale per la certificazione delle macchine irroratrici, importanza rimarcata anche per ciò che riguarda le verifiche funzionali, i collaudi e le tarature di macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari su piante erbacee ed arboree. "La Meccanica Bulzoni – commenta l’assessore all’Agricoltura, Enrico Belletti - si può definire una start up innovativa nel campo dei controlli strumentali, tarature di macchinari agricoli e delle conseguenti certificazioni, mentre l’azienda agricola Marco Andreotti è un bellissimo esempio di ricambio generazionale e di unità familiare con l’obiettivo di valorizzare ed accrescere quello che nonni e genitori trasmettono ai figli, partendo dai valori dell’impegno nel lavoro e nella società civile". Franco Vanini