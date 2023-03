"L’azienda? Funziona con il sole Così resistiamo al caro bollette"

Il sole di Bondeno per dare energia all’azienda. I pannelli fotovoltaici istallati sul tetto della ‘Cartotecnica Sei’ di via Anime Condotti sono stati collocati nell’ottica di proteggere l’ambiente, servono per far funzionare tutti i macchinari e gli impianti e hanno confermato di essere in grado di far risparmiare sui costi energetici. Una scelta di impresa funzionale e vincente. Succede a Bondeno dove il fotovoltaico è sempre di più una realtà innovativa che gli imprenditori percorrono. "Tra marzo e ottobre – conferma Simone Zappaterra, figlio di uno dei titolari – l’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici garantisce la copertura dell’80% dell’energia consumata nelle giornate lavorative". L’azienda, che ha 16 dipendenti, progetta e produce scatole e astucci destinati a qualsiasi settore merceologico.

E’ nata 20 anni fa il 1 marzo, dall’unione di intenti di sei titolari. Oggi, a condurre la Cartotecnica, sono in due: Marco Giatti (nella foto a destra) e Mariella Mantovani che sta passando il testimone al figlio Simone Zappaterra (nella foto a sinistra). "Nel giugno del 2021 – spiega Zappaterra - abbiamo istallato i pannelli fotovoltaici con un investimento di circa 60 mila euro – spiega - . Avevamo avuto un prelievo di energia elettrica di 110 mila Kilowat comprati dalla rete e ci siamo trovati con una produzione dell’impianto fotovoltaico di 119 mila Kilowat. Circa 9 Kilowat in più. E’ in grado di darci una grossa mano nell’intera spesa dell’anno". In due anni, il risparmio nei costi di energia ha coperto l’intero investimento. Nei mesi invernali e durante le notti, ovviamente il fotovoltaico non produce: "Nell’arco di un intero anno – aggiunge Zappaterra – abbiamo verificato che l’autosufficienza energetica dell’azienda è del 72%. Vogliamo fare di più".

Claudia Fortini