L’azienda Linvisibile festeggia i 40 anni

"Linvisibile" l’azienda leader italiana con sede ad Argenta, conosciuta anche all’estero, che opera nel settore del portarredo a filo muro, con i suoi sei show room in italia e nel mondo, celebra i 40 anni di attività. Un made in Italy il suo partito da un laboratorio artigianale che si è poi trasformato in un brand produttivo unico. La cerimonia si svolgerà stasera 16 febbraio al Castello Estense di Ferrara. Linvisibile è un marchio italiano che nasce nel 1994 dall’esperienza di Portarredo Srl, un’azienda che produce porte su misura e soluzioni di interior design, quali separatori di ambienti, boiserie e battiscopa filo muro. La tecnologia “invisibile” brevettata è in grado di eliminare cornici, coprifili e cerniere a vista offrendo un livello massimo di personalizzazione e versatilità. Il risultato è una porta di design a filo con il muro che si fonde perfettamente con l’ambiente.