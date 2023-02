L’azione incessante delle forze dell’ordine

Una piovra con infiniti tentacoli che agguanta e si insinua in tutti i tessuti sociali e là dove può fare grandi affari: dal traffico di sostanze stupefacenti al controllo delle attività economiche più redditizie. Fino all’ultima frontiera dell’organizzazione per il traffico di clandestini: è Mafia Spa, purtroppo una delle più grandi aziende del Paese. In campo ogni giorno per combatterla apparati dello Stato e tutte le forze dell’ordine: carabinieri, guardia di finanza e polizia, con sezioni specifiche di intervento e di lavoro quotidiano e certosino di contrasto.