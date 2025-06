L’azione umana ormai incontrollata. L’era ’Anarcocene’ diventa un libro

Comprendere le dinamiche internazionali di questo complesso tempo che stiamo vivendo fino a coglierne le ricadute locali. È soltanto uno dei temi all’interno del libro ’Anarcocene’ di Gianpiero Magnani. Il testo, che si annuncia molto interessante, verrà presentato oggi alle 17.30, presso Isco, all’interno del chiosco rinascimentale in vicolo Santo Spirito.

L’iniziativa fa parte della Rassegna ’Giugno in Isco’. L’istituto di storia contemporanea, Ferrara Popolare Europea, il Movimento Federalista Europeo sezione di Ferrara e Cds Cultura propongono questo libro di Magnani che affronta le complessità del nostro tempo, le guerre e l’azione umana sempre più incontrollata. L’incontro, introdotto e coordinato da Guglielmo Bernabei, presidente di Ferrara Popolare Europea che ha promosso il libro, vedrà gli interventi di Agostino Cera, docente di Filosofia teoretica al dipartimento di Scienze Umane di Unife; Orsetta Giolo, docente di Filosofia del diritto al dipartimento di Giurisprudenza di Unife; Rossella Zadro, vicepresidente nazionale del Movimento Federalista Europeo. I relatori dialogheranno con l’autore. Comprendere le dinamiche internazionali di questo complesso tempo che stiamo vivendo fino a coglierne le ricadute locali: si tratta, appunto, dell’era dell’“Anarcocene”, caratterizzata da un’azione antropica incontrollata, sommatoria di una molteplicità di comportamenti e azioni individuali e collettive che, viste tutte insieme, denotano una elevata irrazionalità. Ci troviamo in una fase storica che ricomprende già almeno diversi decenni, ma che va intensificandosi a ritmi sempre più esponenziali e con conseguenze caotiche che sono prodotte proprio dall’azione umana

incontrollata: guerre in numero e intensità sempre maggiori, violazioni dei diritti umani fondamentali, inquinamento crescente, sfruttamento delle risorse naturali, distruzione della biodiversità.

Gianpiero Magnani collabora in associazioni culturali locali, in particolare con Cds cultura, Ferrara Popolare Europea e il Movimento Federalista Europeo di cui è vicesegretario della sezione di Ferrara; studia da sempre la filosofia politica e le sue interrelazioni con la storia contemporanea e quella economica, ha pubblicato vari articoli. Collabora dal 1985 con la rivista Mondoperaio. Con Cleup ha pubblicato nel 2023 il libro "Una teoria della politica. Argomenti per distinguere ciò che è politico da ciò che non lo è".