"Le 5mila multe in ritardo? Arriveranno nelle case in questi giorni"

Oltre cinquemila automobilisti si vedranno arrivare a casa in questi giorni le multe per eccesso di velocità in giacenza elevate soprattutto con l’autovelox a ridosso della Celletta, ad Argenta. E’ un pregresso di circa due mesi, ritardo che si è accumulato nel passaggio di consegne della ditta aggiudicataria del servizio di notifica dei verbali. "Dopo l’estate, a cavallo delle ferie d’agosto, c’è sempre del ritardo nelle consegne – spiega Carlo Ciarlini, comandante della Polizia Locale dell’Unione Valli e Delizie – a questo ritardo fisiologico si è aggiunto il periodo di passaggio tra una ditta e l’altra". E spiega: "Alla scadenza del contratto abbiamo indetto una gara d’asta e affidato il servizio a un’altra ditta, che però si è rivelata impreparata. Così per evitare inutili lungaggini giudiziarie, con l’accordo dell’azienda, abbiamo stabilito la rescissione del contratto e riaffidato il servizio alla precedente ditta, la Sapidata, che ha già recuperato il pregresso attraverso la riattivazione dei canali telematici". E adesso? "Adesso stanno arrivando le multe, anzi sono già partite da un paio di settimane". Di che importo parliamo? "Circa 250 mila euro, ma non c’è stato alcun danno per l’Unione. Tutti i verbali in giacenza saranno consegnati rapidamente". Ricordiamo che gli introiti da infrazioni al codice della strada sono ripartiti in base al numero degli abitanti, quindi la parte più sostanziosa al Comune di Argenta, poi Portomaggiore e Ostellato. "E’ stata un’inadempienza della nuova ditta aggiudicataria del servizio di notifica – interviene il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi – poi risolto con la rescissione. Poteva diventare un problema se non fossimo riusciti a riscuotere entro la fine dell’anno, ma il rischio è stato scongiurato".

f. v.