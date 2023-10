"Le abitazioni tremano per i camion"

"Non possiamo più aspettare siamo stanchi, si intervenga su via Sammartina". E’ l’ennesimo appello di Bruno Volpe, residente della frazione di Chiesuol del Fosso in via Sammartina, classificata come ‘zona 30’.

"Sono oltre 4 anni – precisa Volpe – che in via Sammartina noi residenti viviamo una situazione di disagio. A causa della presenza di un’azienda di produzione calcestruzzi, cemento e sabbia registriamo quotidianamente un intenso passaggio di mezzi, come camion e betoniere". Si sono creati avvallamenti e cedimenti della carreggiata in via Sammartina. "Spesso i davanzali – prosegue – sono pieni di polvere, quando passano questi mezzi le case tremano. In un tratto di 200 metri la strada ha ceduto, i mezzi pesanti passano ad una velocità oltre i 30 km orari consentiti. Il tutto è stata segnalato in Comune". Nel corso degli anni era sorto un comitato di residenti della strada, che poi si è dissolto. Bruno Volpe, portavoce dei cittadini, ricorda come circa un anno fa, con altri residenti si erano recati nella sede municipale di Ferrara. "Avevamo incontrato il sindaco Alan Fabbri e il vicesindaco Nicola Lodi, a loro abbiamo esposto le nostre problematiche, auspicando una soluzione pianificando un intervento di sistemazione della via Sammartina. Si è parlato di un progetto per una nuova viabilità che partirebbe da via della Falce, uscita su via Bologna in prossimità del Comet. Ma al momento è rimasto uno studio non concretizzato". La situazione, secondo il racconto del cittadino, è divenuta insostenibile. A dicembre 2022 Volpe aveva scritto all’ufficio traffico del Comune: "Nella missiva ho ricordato i ripetuti solleciti su via Sammartina. Allo stato attuale, però, non è stato installato il dosso richiesto per rallentare il passaggio dei mezzi".

Mario Tosatti