Le acque delle Valli a Libera Caccia, chiesti lumi alla Regione

COMACCHIO

La consigliera regionale del gruppo Europa Verde Silvia Zamboni chiede chiarimenti alla Giunta Bonaccini in merito alla convenzione che l’ente di gestione per i parchi e la biodiversità-Delta del Po ha stipulato con l’associazione nazionale Libera Caccia, segreteria comunale 7 Lidi, conferendo a quest’ultima le attività di gestione idraulica nelle Valli di Comacchio. "L’accordo – ricorda Zamboni - riguarda il controllo delle chiaviche che servono a regolamentare i livelli di salinità ed il livello delle acque all’interno delle Valli stesse. La gestione delle acque nella Valli di Comacchio è fondamentale per tutelarne le peculiarità ambientali e per favorire il corretto funzionamento e la conservazione di un sistema così complesso". Come la consigliera regionale ha appreso dalla stampa, la convenzione è dovuta alla difficoltà dell’Ente Parco ad attuare tempestivamente le necessarie manovre idrauliche a causa della mancanza di organico, in particolare di operai addetti alla gestione delle Valli di Comacchio.

Dunque, richiamando le voci discordi da parte di partiti di opposizione di Comacchio rispetto alla convenzione, chiede se "anche la Giunta regionale non consideri inopportuno affidare a un’associazione privata di cacciatori - di cui non si conosce il possesso delle necessarie competenze - la delicata gestione delle acque delle Valli di Comacchio e se e come intenda intervenire per porre rimedio alla mancanza di personale che impedirebbe a un Ente Parco così importante di svolgere tutte le funzioni che gli competono". Altresì, Zamboni ricorda alla giunta la sua precedente interrogazione sull’attività di pescatori di frodo in alcune aree protette del Parco Delta del Po.

v.f.