‘Le amiche inquiete’ di Antonioni. Volti di donne nel cinema

Sarà dedicata alle figure femminili nel cinema di Michelangelo Antonioni degli anni Cinquanta la conversazione di Andrea Malaguti (University of Massachusetts) e Alessandra Calanchi (Università di Urbino). L’evento domani, alle 17, nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze). L’incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

A pochi anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, mentre l’Italia cerca una sua rifondazione culturale e il suo cinema propone una serie di figure femminili positive e coerenti, Michelangelo Antonioni, coi suoi primi film, ritrae invece personaggi femminili più sfaccettati e complessi, che mettono in discussione la percezione sociale delle donne e la loro immagine cinematografica. Paola in “Cronaca di un amore” (1950), Clara Manni ne “La signora senza camelie” (1953) e le cinque torinesi de “Le amiche” (1955) sono “la faccia attiva della crisi” (Giorgio Tinazzi), una crisi che, anche dopo anni di trasformazioni cruciali, riverbera in qualche modo anche nella società italiana di oggi. Andrea Malaguti insegna Italian and Film Studies alla University of Massachusetts ad Amherst, negli Stati Uniti.Alessandra Calanchi è stata per oltre vent’anni docente di Letteratura e Cultura Angloamericana presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.