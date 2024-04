Le anime del Federalismo europeo. Sovranità e integrazione, il convegno

"Sovranità e sussidiarietà: due anime del federalismo europeo". Questo il titolo del convegno nazionale promosso dal Movimento Federalista Europeo (Mfe), che si terrà sabato. Nella mattinata di ieri sono stati presentati programma e contenuti, presenti Gian Pietro Magnani, vicepresidente Mfe, Guglielmo Bernabei, responsabile ufficio di dibattito Mfe, Rosa Domanico, tesoriera Mfe, Sante Granelli, presidente d’onore Mfe sezione Emilia-Romagna e Paolo Frignani.

"Ragioneremo insieme sul tema della sussidiarietà legata al concetto di sovranità – ha spiegato Bernabei – nell’ottica dell’integrazione europea. Soprattutto perché è fondamentale nell’ordinamento giuridico dell’Unione Europea prendere decisioni a livello più vicino possibile ai cittadini, affinché le istituzioni centrali intervengano solo quando necessario e quando le autorità locali non sono in grado di agire efficientemente. Oggi questi aspetti sono legati soprattutto alle risorse che vengono elargite, a cascata. Li abbiamo sperimentanti da tempo con i fondi strutturali nel periodo della pandemia, con la gestione dei vaccini e il fondo Sure, e nel post pandemia con il Pnrr. Ringraziamo l’arcivescovo Gian Carlo Perego per l’ospitalità a Casa Cini". Il convegnoinizierà alle 10 a Casa Cini, in via di Boccacanale di Santo Stefano. I relatori saranno docenti universitari di Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Pavia. A moderare ed introdurre sarà Rossella Zadro, segretaria della sezione Mfe Ferrara e della direzione nazionale Mfe. Tra i moderatori anche Paolo Frignani. Un appuntamento a cui sono stati invitati anche i candidati sindaci.

Tra gli interventi si segnala in apertura quello di Patrizio Bianchi, portavoce della rete delle cattedre Unesco italiane e già ministro della Pubblica istruzione. Previsti anche le relazioni di Stefano Zamagni, Giulia Rossolillo, Raimondo Cagiano, Salvatore Aloisio, Guglielmo Bernabei, Francesco Badia, Anna Ferrari e Giacomo Brunelli, quest’ultimi due facenti parte della gioventù federalista europea. Nel pomeriggio alle 14.30 previsto anche il saluto e intervento dell’’arcivescovo Perego. Alle 17.30 le riflessioni conclusive saranno a cura di Raimondo Cagiano, coordinatore nazionale dell’ufficio dibattito Mfe.

Mario Tosatti