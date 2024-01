Le arance della salute, oggi c’è il banchetto

Oggi tornano le “Arance della Salute” di Fondazione Airc. A Ferrara il banchetto dalle 8.30 in piazza Trento e Trieste, nei pressi del McDonald’s. La responsabile provinciale Paola Peruffo e i volontari Airc distribuiranno le reticelle di arance rosse coltivate in Italia, marmellata d’arancia e miele ai fiori d’arancio. Il ricavato delle donazioni contribuirà al finanziamento di 5.000 ricercatori per rendere il cancro sempre più curabile. Fondazione Airc si conferma nel 2024 spina dorsale della ricerca oncologica italiana con un investimento complessivo di oltre 143 milioni di euro per 695 progetti di ricerca, 93 borse di studio, 15 programmi speciali. Un impegno che si rafforza con il sostegno a Ifom, Istituto di Oncologia Molecolare di Fondazione Airc e centro di eccellenza internazionale. Sono 6mila i medici e scienziati sostenuti da Airc e che lavorano in 102 istituzioni prevalentemente pubbliche: laboratori di università, ospedali e altri centri di ricerca.