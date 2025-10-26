Le associazioni sono protagoniste. E ai banchetti si torna al passato

Ci sono le gitanes – zingare, tabacco nero su fondo blu –; il disegno dello Sputnik; un villaggio tra i boschi. Disegni color pastello, pacchetti di sigarette che vengono un po’ da tutto il mondo sul banchetto di Rita Volpi e Guido Marchesini, nella galleria Matteotti con i loro tesori. "Sono cose nostre, cose di casa", lo sguardo a un quadro, nella tela gondole e ricordi. Ormai da anni sono lì con il loro banchetto, mercatino della nostalgia organizzato dall’associazione culturale Ferrara Pro Art. Il presidente è Paolo Orsatti. Quattro passi tra copertine un po’ ingiallite, fumetti e piatti di ceramica, mappamondo e giochi che ormai nessuno conosce più. "Si vendono, si scambiano libri, oggetti vintage", spiega, nella galleria si aggirano, gli occhi frugano gli stand, cercatori di quelli che per loro sono tesori. ’La malavita del porto’, locandina di un vecchio film, un attore mostra i muscoli. "Ho un bel libro su Fellini", annuncia Rita ad un cliente un po’ ricercato. "Sono una quindicina gli antiquari, i banchetti", precisa Orsatti. Giorni di festa per la città, giorni dagli alti numeri, quelli dei turisti, e dai grandi traguardi. Era ieri una data storica, 58ª festa sociale di Avis. La sfilata con i labari per corso Giovecca e corso Martiri; la messa a San Paolo; corone di alloro in via Donatori di Sangue e al monumento dei Caduti di tutte le guerre. Al loro fianco Cristina Coletti, assessore del Comune di Ferrara. Poi tutti in municipio. C’era la cerimonia di gemellaggio, stretta di mano con l’Avis provinciale e quella comunale di Parma. Donatori e gesti di bontà, riconoscimenti a chi si fa avanti e salva una vita. Nel pomeriggio, alle 16.30, al Rivana Garden in via Gaetano Pesci si è svolta la cerimonia di premiazione dei soci-donatori. Commozione, giusto un pizzico, quando in sala vengono pronunciati i nomi. Il secondo traguardo, solo in ordine d’apparizione, lo taglia il Circolo L’Altrarte che compie il 25° anniversario della fondazione. E’ il 2000, inizia il viaggio del circolo. In valigia la creatività e l’ingegno di Marta Pirani e Rosanna Manzini. Tanti i sacrifici, sono loro due a fare da apripista a questi 25 anni di attività. Il pensiero dei soci va proprio a lei, alla presidente storica del circolo. Marta Pirani è scomparsa un anno fa, il ricordo sempre vivo. L’Altrarte organizza il mercatino opere dell’ingegno, sul listone arcobaleno di fantasia. L’altro giorno erano in municipio. Ad aprire le porte Angela Travagli, assessore alle fiere, sagre e mercati. In sala Monica Querzoli, presidente del circolo L’Altrarte, Rita Berselli, vicepresidente, e Rosanna Manzini, socio fondatore. Una comunità che si ritrova, tra piazze e strade del centro. Sempre nella galleria Matteotti, tra libri e piatti, i colori dei fumetti e una bottiglia di birra arrivata da un altro paese, ci sono i ragazzi dell’associazione ’Il Nodo’. la presidente Lara Venturini racconta un’avventura nata nel gennaio del 2023, l’inizio di una missione che vuole creare opportunità affinché giovani e adulti in condizioni di disabilità realizzino strumenti editoriali per facilitare, migliorare e comprendere argomenti di letteratura, storia, arte, turismo e tutto quello che fa cultura. Si chiama ’I Love My’, immagini e pittogrammi, via gli ostacoli, una tappeto rosso per la conoscenza della storia conservata e svelata. Il Castello, il Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della shoah (Meis) di Ferrara con quelle guide diventano uno spazio per tutti. Ad aprire le porte – grimaldello delle opportunità – la Comunicazione aumentativa alternativa. Un’offerta libera, trova un nuovo proprietario la fiaschetta di whisky da mettere in tasca per il liquore e il sogno del vecchio west. Un’offerta libera per creare nuovi libri, orizzonti per tutti.