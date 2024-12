"Le avventure di Bonifè". La Bonifica entra in classe

Nelle scuole di Ferrara arrivano ‘le avventure di Bonifè’. Un’iniziativa che è stata presentata ieri dal Consorzio di bonifica pianura di Ferrara, nell’ambito dell’illustrazione del bilancio di previsione annuale e i progetti dell’ente. Un appuntamento dove erano presenti Stefano Calderoni, presidente del Consorzio di bonifica, Mauro Monti, direttore generale del Consorzio di bonifica, inoltre, anche le autrici del libero Maria Elena Bacilieri e Veronica Cestari, i membri del comitato amministrativo del Consorzio. L’occasione è stata anche per presentare un nuovo progetto per le scuole. Si tratta del volume intitolato ‘le avventure di Bonifè’, realizzato da Maria Elena Bacilieri e Veronica Cestari, nell’ambito del progetto Strength finanziato dal programma Interregionale Italia-Croazia. L’obbiettivo del progetto è l’elaborazione di una strategia per migliorare la capacità di far fronte ai rischi naturali e ai cambiamenti climatici, al fine di ridurre future perdite e danni. "Questo albo illustrato – ha spiegato Maria Elena Bacilieri – nasce dall’esigenza di avvicinare i più piccoli a questo mondo che ha un’importanza straordinaria per il territorio. Ho provato a raccontare a mia figlia, in rima, cosa fa un’idrovora, un concetto difficile per una bambina di tre anni e che così è arrivato in maniera chiara e diretta.

Grazie alla collaborazione con Martina Berneschi e Barbara Leonardi, il libro è stato illustrato da Veronica Cestari, che è riuscita a raccontare in maniera perfetta questa storia che verrà utilizzata per la didattica nelle scuole, nel corso dei numerosi progetti di divulgazione che il Consorzio organizza durante l’anno". Un libro nel quale uno dei punti di forza sono le illustrazioni di Veronica Cestari, illustratrice e art director: "A 16 anni con un progetto scolastico mentre frequentavo il Dosso Dossi, abbiamo visitato le idrovore a abbiamo lavorato sul logo del Consorzio, quindi illustrare questo libro è stato un po’ un segno del destino. Per me è stato importante – ha proseguito Veronica Cestari – creare illustrazioni di impatto e di facile interpretazione per consentire ai più piccoli di avvicinarsi al Consorzio e capire l’importanza anche alla tutela dell’ambiente e del territorio, come era stato per me in passato". Il volume verrà utilizzato nel corso delle attività didattiche nelle scuole e nel 2025 coinvolgerà circa 1400 studenti, dalla primaria alle secondarie di primo grado. Mario Tosatti