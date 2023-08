Le avventure di Sganapino a Ferrara: Che risate al parco Incerpi

Oggi, alle 18,30, al parco Incerpi in corso Piave, continua la rassegna Un’estate con i burattini organizzata dal Comune di Ferrara, dalla Regione e dal Comitato Provinciale di Ferrara dello Csain (centri sportivi aziendali della compagnia e industriali) con la direzione artistica della Compagnia Gad Città di Ferrara. La compagnia I Burattini di Massimiliano Venturi presenterà lo spettacolo Le avventure di Sganapino. L’ingenuo Sganapino è il protagonista di questo spettacolo. Un susseguirsi di buffe situazioni e divertenti accadimenti, in compagnia dei tanti personaggi della tradizione, animati da uno spirito intraprendente e impavido. Con le immancabili bastonate e le dinamiche tipiche della commedia dell’arte, lo spettacolo è basato su di una messinscena dinamica e coinvolgente, in grado di divertire, coinvolgere ed appassionare il pubblico di tutte le età. Inizio spettacolo alle 18,30 ingresso libero. In caso di maltempo lo spettacolo avra’ luogo presso la sala polivalente ai piedi del grattacielo. Dal 3 di settembre riprendono gli spettacoli domenicali al Parco Coletta.