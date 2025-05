Le aziende future viste dai ragazzi. Vince un progetto sull’agricoltura

Un teatro pieno di idee, energia e futuro. Si è conclusa con grande successo, giovedì al "De Micheli" di Copparo l’edizione 2025 di Hackathon, la sfida progettuale che ha coinvolto le classi seconde della scuola secondaria di primo grado di Copparo. Un evento all’insegna dell’innovazione, della creatività e del legame con il territorio, che ha visto protagonisti ben 139 studenti, divisi in 16 gruppi eterogenei per valorizzare al massimo le competenze di ciascuno.

Nel teatro, che ha ospitato la giornata conclusiva della maratona di idee, ogni gruppo ha presentato il proprio progetto di impresa innovativa davanti a una giuria qualificata, ai compagni e ai genitori. A presentare il pomeriggio è stato Gian Marco Duo, presidente di Ail, che ha introdotto la sfida e sottolineato l’importanza del pensiero creativo per affrontare problemi reali.

"Grazie ragazzi per il vostro impegno – ha dichiarato Serena Occhi, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Riva del Po -, per lo spirito creativo e innovativo con cui affrontate questa sfida, che auspichiamo possa essere fonte di ispirazione, per capire che le idee possono fare la differenza e che dovete credere in voi".

"È bello vedervi pieni di entusiasmo – ha aggiunto Francesca Buraschi, assessore alla Scuola del Comune di Copparo: siamo orgogliosi di voi, che vi siate messi in gioco: sicuramente questa opportunità vi aiuterà a scoprire le vostre capacità".

A sottolineare il significato più profondo dell’iniziativa, il dirigente scolastico Marcello Urbinati, che ha definito Hackathon "una palestra di futuro, amicizia, creatività, visione e ascolto".

La giuria era composta da Nicola Zucchini, presidente del Lions Club Copparo, Debora Occhiali di Cna Copparo, Federico Magri di Confagricoltura Copparo-Berra-Tresignana, Stefano Giatti, responsabile scientifico IIS Navarra-Vergani, e il dirigente Urbinati.

A trionfare è stato il gruppo numero sette "Agricoltori del Futuro", che ha conquistato tutti con un’idea visionaria e concreta: un’impresa agricola sostenibile, basata su trattori elettrici alimentati da fotovoltaico, l’uso di droni e tecnologie digitali per un’agricoltura di precisione, capace di ridurre l’impatto ambientale e guardare davvero avanti.

Emozionante anche il collegamento da Roma con Filippo Pelati, campione di nuoto artistico e rappresentante della Nazionale italiana ai prossimi Mondiali. Mentre alla giovane artista di danza classica Sara Cani è stata assegnata la Penna d’Oro 2025, ritirata da Federica Raminelli.

Durante il pomeriggio sono stati inoltre premiati gli studenti distintisi nel progetto "Poster per la Pace", realizzato in collaborazione con il Lions Club Copparo.