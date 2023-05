Le ballerine di Sara conquistano Roma

Sprizza gioia Sara Parmiani da Comacchio per aver inanellato una serie di vittorie e ottimi piazzamenti, nelle varie categorie, con le sue ragazze, alla finalissima nazionale "Danze Italia Endas", al teatro Orione di Roma. Confrontandosi con tantissime scuole di danza, provenienti da tutta la Penisola "La Bottega degli Artisti", il nome della scuola da lei diretta e fondata 26 anni fa, nella cittadina lagunare, ha conseguito dei risultati importanti. Nella "Bottega degli Artisti" studiano danza, dalla classica, alla propedeutica, a tutti i tipi di moderna, molte allieve dai 4 ai poco più di vent’anni. Una scuola che nel tempo proprio per arricchire sempre più l’insegnamento di quella disciplina con la quale il corpo può assumere i movimenti più armoniosi, volteggiare nell’aria o compiere movenze impensabili, ha tenuto stage con ballerini di fama mondiale. "Per noi la crescita delle nostre ragazze e le opportunità di insegnamento che possono fornire – afferma Sara – donne e uomini che nella danza sono diventate delle stelle del firmamento, calcando i teatri più prestigiosir. Allo stesso modo è importante il consentire a chi pratica la danza, solo per il piacere di sentire quei movimenti che suscita la musica, per un proprio benessere fisico e mentale".

Tornando ai piazzamenti nella finalissima, primi posti di Clementina Ricci Bitti, assolo modern junior ’Inside’ oltre a una borsa di studio, e Gruppo modern junior con "Il Dolore". Sul terzo gradino Azzurra Mistroni, assolo modern junior con "Near Light", Serena Berti ed Evita Rizzati con "Arnica", passo a due modern junior e Serena Berti, assolo modern Senior, con "In this shirt", oltre una borsa di studio per tutte. Premio al merito per il Miglior Lavoro coreografico alla nostra scuola La Bottega degli Artisti, con la coreografia "Il Dolore". Vinte varie borse di studio da: Valery Tomasi, Giorgia Zanirato, Carlotta Ricci Bitti, Evita Rizzati, Susan e Chiara Nordi, Annamaria Mangherini.

cla. casta.