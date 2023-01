Le barche diventano carri: arriva il carnevale

C’è un grande fermento che accompagna queste settimane che precedono le date del Carnevale sull’Acqua del 12 e 19 febbraio. Sarà l’entusiasmo che da sempre genera questo evento "comunitario", sarà la voglia di tornare ai bagni di folla pre-Covid e all’allegria rubata dalla pandemia, sarà che si arriva all’edizione numero 10, ma in tanti magazzini, case, e sartorie fai da te pullula un coloratissimo work in progress.

Quello che caratterizza il Carnevale sull’Acqua non è infatti solo la sua unicità nel far sfilare letteralmente sull’acqua barche trasformate in variopinti carri allegorici, ma l’essere una manifestazione che rende protagonista tutto il paese: scuole, associazioni sportive e di volontariato, parrocchie, scuole di ballo, gruppi informali…Un evento fatto dalla città per la città, oltre che per i turisti che vedranno la tranquilla Comacchio in ben altra veste, amplificata dal divertimento, dalla musica e dall’allegria. Ese c’è mistero sull’identità della misteriosa mascotte "Forcolina", qualche velo si può già sollevare su protagonisti e lavori in corso. La fantasia non ha limite e durante il carnevale non sarà difficile vedere le sirenette di In Fondo al Mar (Associazione I Filpponi) tirare coriandoli ai ladri de La Banda Bassotti (Ass. La Forcola), i Blues Brother di Barche Storiche ballare insieme ai coloratissimi Trolls di Asd My Life. Temi più classici come Egitto (I Filipponi) convivono con elementi di novità come la barca a tema noccioline M&M’S di Sea Ciclyng, lo Scuolabus di Racing Team o i personaggi di Via col Vento dell’Associazione El Movimento. I Marasue portano in campo Harry Potter e il suo cast, mentre il Coordinamento Volontariato prenderà il volo con i Pappagalli e Al Batal ripropone il tradizionale Carnevale.

Ci sono poi i gruppi a piedi che faranno da corolla sulle sponde alla sfilata sui canali, dove tra stelle filanti e gadget che volano si potranno riconoscere i tirolesi, Willi Wonka e la fabbrica di Cioccolato e se nel pomeriggio sarà tutto un tripudio, tra coreografie delle scuole di danza, sfilate sull’acqua e musica, al mattino i protagonisti saranno invece i bambini che sfileranno dai Trepponti con i temi abbinati alle loro scuole di appartenenza, a partire dei piccoli dei nidi e delle scuole di infanzia. Comacchio si appresta insomma a ridiventare un palcoscenico festoso e ironico, grazie all’impegno di tanti volontari dell’associazionismo che, in sinergia con aziende e amministrazione, vogliono regalare un’immagine straordinaria della propria città.

Candida Cinti