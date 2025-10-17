Le bici d’epoca rievocano la storia. C’è il Rally nazionale dei velocipedi

Ferrara si prepara ad accogliere il VI Rally nazionale dei velocipedi, manifestazione dal fascino storico e dal forte valore turistico-culturale, che vedrà arrivare nel cuore della città appassionati delle due ruote d’epoca provenienti da tutta Italia. L’evento, patrocinato dal Comune, è promosso da Asi (Automotoclub storico italiano) e Avi (Associazione velocipedi italiani), con la preziosa collaborazione dell’Officina ferrarese. L’animatore dell’evento, è Giorgio Correggioli, socio di Avi. Come ha sottolineato l’assessore al Turismo Matteo Fornasini, "manifestazioni di questo livello rappresentano un’occasione straordinaria per valorizzare Ferrara come meta turistica d’eccellenza". Si parte sabato, alle 17, con la Sala Estense che ospiterà la conferenza “Ferrara e il turismo ciclistico”, con interventi di esperti e studiosi. Domenica, poi, Piazza Ariostea diventerà il centro pulsante del raduno, con la Gran parade dei velocipedi antichi, dimostrazioni, prove di guida e momenti di convivialità. Gli appassionati sfileranno in abiti d’epoca, riportando in vita l’atmosfera dei primi del Novecento e ricordando il Convegno turistico nazionale del 1902, quando Ferrara fu protagonista dello sviluppo del turismo ciclistico in Italia.