Le bocce migliori al mondo? Le fanno a Berra

di Matteo Radogna

Altro che gioco per pensionati. Lo sport delle bocce ha una storia antica che sarebbe vano rincorrere, perché da tempo immemore giovani e meno giovani si divertono a lanciare una palla e a correrci dietro, esultando se si avvicina al boccino o coprendo con le mani il volto, in segno di frustrazione, se il tiro è troppo corto o, peggio, se la direzione è sbagliata. A Berra, proprio in questa disciplina, la nostra provincia può vantare un primato del made in Italy: l’azienda ’Perfetta’, infatti, produce le bocce migliori al mondo. Al punto che il paese è meta di pellegrinaggio per campioni di livello internazionale, che acquistano le creazioni di questa piccola impresa perché ogni sfera è frutto della maestria artigiana e della meticolosa e scrupolosa attenzione di mani esperte.

L’azienda è guidata da Federica Varzella, seconda generazione di una famiglia dedicata alle bocce con pochissimi dipendenti, che da quasi trent’anni domina il mercato delle bocce da competizione e le esporta in tutto il mondo. Suo padre, Andrea Varzella, aveva rilevato l’impresa nel 1995 e da allora la produzione è stata completamente ristrutturata, lanciando nuovi prodotti e puntando sul design e sul servizio al cliente. Sono stati aggiunti accessori e capi di abbigliamento al servizio di questo sport, per soddisfare al meglio tutti i suoi clienti, agonisti e dilettanti. Non Solo. Le magiche sfere possono avere impieghi diversi: "Ci sono state commissionate bocce particolari da applicare alla base di un palco usato per un concerto – spiega Varzella –.. In questo modo la base si muoveva e dava un effetto particolare. La cantante che usò le nostre sfere è molto famosa. Diciamo che questo lavoro è stato per noi insolito. Ci chiedono, inoltre, bocce con colori particolari a dir poco fantasiosi". Berra, si può affermare, è la capitale delle magiche sfere: "Abbiamo clienti consolidati in Stati Uniti, Francia e Germania – continua Varzella -. Recentemente lo sport si sta diffondendo in Cina e sul mercato turco".

La precisione al centesimo è necessaria: "Si tratta di bocce usate nei tornei internazionali", aggiunge l’imprenditrice che ha al suo fianco il marito Raffaele Calderoni. Già, ogni boccia firmata dalla Perfetta è un pezzo unico, un capolavoro di precisione e un esempio del made in Italy senza eguali.