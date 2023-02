Caro Carlino,

vorrei segnalare che in questo difficile momento in cui si parla solo di bollette e consumi, Hera si permette anche di emettere fatture sbagliate, con date di scadenza non bimestrali ma mensili. Ho chiamato più volte il call center e non sapendo cosa rispondermi, le operatrici mi hanno riattaccato il telefono. Alcune sere fa mi ha risposto un operatore che mi ha detto che la bolletta è mensile per un fantomatico “allineamento“ di cui l’utente non è stato informato ma dalla prossima sarà nuovamente bimestrale.

Micaela Pancaldi

SANREMO1

Sul palco dell’Ariston

ho visto un maleducato

Martedì sera ho visto l’esibizione di un maleducato che si fa chiamare Blanco, una cosa inconcepibile. Poi sento in una trasmissione tv personaggi che lo difendono, lo perdonano accettandone il comportamento. Pazzesco. Non ci si rende conto di quante persone possono prendere esempio da questo comportamento, il minimo da fare sarebbe una sanzione pecuniaria elevata per distruzione di proprietà privata, pagamento dei danni, esclusione per sempre dal Festival di Sanremo. Non si può in nome della libertà, come diceva Roberto Benigni, fare tutto quello che si vuole fregandosene del prossimo.

Lettera firmata

SANREMO2

Blanco si scusi

con tutti i giovani

Ciò che ho visto fare sul palco dell’Ariston da Blanco è davvero vergognoso. Bell’esempio che ha dato a tutti i ragazzi, molti minorenni, che lo seguono. Poi spiegando che lo avrebbe fatto per divertirsi, per uscire dai soliti canoni e schemi, perché "la musica è la musica". Ma non si rende conto delle stupidaggini che dice? Ma si rende conto dei messaggi terribili che sta dando all’esterno? Caro Blanco, ora chiedi scusa a tutti, a Sanremo ma soprattutto a quei ragazzi che ascoltano le tue canzoni. Gesti del genere sono deprecabili, se il successo ti annoia, cambia mestiere.

Matilde Panizza

(mamma di due figli)