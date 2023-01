"Le bombe del ‘43, l’Ucraina e il terrore dei bambini"

Gentile lettore, credo che ognuno di noi conservi nella propria storia familiare la vicenda di un nonno, uno zio, un parente o un conoscente sfuggito alla morte in guerra in modo fortuito o rocambolesco. Oppure che, nella stessa maniera, abbia purtroppo perso la vita. Chiamiamolo destino, caso, fortuna, provvidenza, a seconda delle nostre convinzioni etiche e religiose. Ad ogni modo, da questi racconti traspare un fatto incontrovertibile. Nelle guerre (tutte) a pagare il conto più alto sono sempre i civili. Proprio quei civili che subiscono i conflitti loro malgrado, senza averli voluti e senza avere avuto un peso nelle decisioni di chi ha portato i venti di guerra sulle loro vite. Questo dovrebbe essere sufficiente per riconoscere come, soprattutto nell’epoca contemporanea, la guerra sia un’assoluta follia, foriera di inutili stragi. Stragi di cui, ribadisco, le principali vittime sono i civili inermi. E questo nonostante la tecnologia e le moderne strumentazioni belliche ci illudano di poter limitare i danni alla popolazione non combattente. Lei cita in chiusura il conflitto in Ucraina. Concludo anch’io in questa maniera. Alla luce di quanto detto e affinché non si aggiungano altre storie di bombardamenti e morte, bisogna fare in modo che la parola ‘guerra’ scompaia dal linguaggio della politica e delle relazioni internazionali. Non solo nel cuore dell’Europa, ma in tutto il mondo.