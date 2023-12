Le buone pratiche degli agricoltori. Torna la starna italica

"Le aziende agricole del Mezzano, il Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara e l’ente di gestione per i Parchi e la biodiversità – Delta del Po artefici del ritorno in natura, realizzato dal progetto Life Perdix, della starna italica. I primi 20 attestati consegnati alle aziende agricole che rappresentano il cuore della comunità del Mezzano", dichiara Antonino Morabito di Legambiente nazionale, partner del progetto. "Se in futuro – prosegue – si potrà reintrodurre questa specie in altre aree protette, il Mezzano resterà il luogo simbolo in cui la starna italica è tornata a volare libera in natura". Nell’ultimo anno sono state molte le aziende agricole del Mezzano che hanno lavorato insieme a Legambiente per sviluppare il Codice di condotta volontario individuando le buone partiche per favorire la presenza della Starna italica nel territorio. Tra queste, il mantenimento di stoppie durante l’inverno e la promozione di produzioni biologiche nelle aziende. La firma del codice volontario consegna agli agricoltori il ruolo di ambasciatori d’elezione del progetto.

A dare impulso il Consorzio di Bonifica Pianura, che fin dai primi passi sostiene il progetto con assistenza sul campo e cessione di spazi per la realizzazione dei recinti di ambientamento. "Il raggiungimento di questo risultato dimostra che l’agricoltura non è nemica dell’ambiente – afferma Stefano Calderoni presidente del Consorzio –. La chiave di questo successo è il dialogo tra le parti, dialogo che dobbiamo mantenere aperto e continuare a sviluppare anche in futuro". La presentazione del Codice – curata da Antonino Morabito – si è tenuta durante il settimo Forum di Comunità Life Perdix, convegno al quale hanno partecipato il coordinatore di progetto Francesco Riga, di Ispra (Istituto superiore per la protezione ambientale), Daniel Tramontana e Davide Senserini, tecnici faunistici della Federazione Italiana della caccia. "Nell’area del Mezzano sono presenti tra le 200 e le 300 coppie stabili di starna italica", spiega Riga. Life Perdix rappresenta uno dei pochi progetti di reintroduzione di una specie considerata estinta in natura.