Le campagne in fiamme Roghi raddoppiati in un mese "Già potenziato il presidio"

di Federico Malavasi

La violenta ondata di caldo piombata nelle ultime settimane sul territorio ha provocato un’impennata degli incendi di vegetazione. I roghi legati alle alte temperature (ma non solo) sono in media raddoppiati rispetto ai primi quindici giorni del mese di giugno. Nel complesso, stando ai dati forniti dal comando provinciale dei vigili del fuoco, dal 15 maggio al 15 luglio sul territorio ferrarese si sono registrati ben ventidue episodi di questo tipo. Le fiamme hanno incenerito in totale diciotto ettari di terreno. Gli interventi – spesso lunghi e complessi a causa delle difficoltà nel domare tutti i focolai e nell’evitare che tornino ad alimentarsi tra le sterpaglie – sono durati all’incirca 25 ore. I vigili del fuoco impiegati sono stati 121, con cinquanta mezzi.

Sono numeri che confermano l’importanza della prevenzione degli incendi di vegetazione nel periodo estivo, anche se sono molto lontani da quelli registrati nel 2022. L’estate dell’anno scorso fu infatti segnata da una siccità record, oltre che da un periodo particolarmente lungo di caldo torrido, cominciato già alla fine di maggio. In quei mesi di fuoco gli incendi di sterpaglie e vegetazione furono decisamente più numerosi e diffusi. Tra maggio e luglio 2022 i roghi furono 114, per un totale di 106 ettari di terreno bruciati. Le ore di intervento da parte dei pompieri furono ben 169, per un totale di 709 vigili del fuoco impiegati e 284 mezzi. Dal punto di vista statistico, tra il maggio e il luglio del 2023 gli incendi sono calati dell’80,7% rispetto allo stesso periodo del 2022. In picchiata anche la superficie di vegetazione bruciata (-83%) e, di conseguenza, l’impegno temporale e di uomini da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco (rispettivamente -85% e -83%). Pur in presenza di dati molto meno ‘pesanti’ rispetto all’anno scorso, l’allerta da parte del comando provinciale rimane altissima. Per far fronte alla situazione di criticità e in linea con la campagna antincendio boschiva, il dispositivo di soccorso provinciale è stato infatti potenziato per tutto il periodo che va dal primo luglio al 17 settembre,

Attualmente, per quanto riguarda questo tipo di incendi il nostro territorio si trova nella fase di ‘attenzione’ (dichiarata fino a mezzanotte di venerdì). In questo stadio sono in vigore alcune specifiche norme comportamentali, come ad esempio la limitazione oraria (fino alle 11) per chi brucia residui vegetali di lavori agricoli vicino a luoghi a rischio. "In tale fase – sono i consigli del comando provinciale dei vigili del fuoco – se si va a fare una passeggiata bisogna sempre assicurarsi di aver spento bene sigarette e fiammiferi. L’auto va parcheggiata lontana dall’erba secca, perché potrebbe prendere fuoco a contatto con il calore della marmitta. I rifiuti, che sono particolarmente combustibili, vanno sempre gettati negli appositi contenitori. Per le grigliate, infine, vanno utilizzate le aree attrezzate".