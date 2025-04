"Le case rischiano di perdere valore"

Con la pettorina del comitato genitori, impegnato nell’ennesima iniziativa di volontariato, c’è Giovanni Carlini. Ha il sorriso di chi affronta la vita con ottimismo, ma quando si parla di Berco, non manca di delineare scenari catastrofici. "La crisi di questa azienda colpirà anche chi non ci lavora – spiega –. un esempio? Io sono un geometra, che lavora ovviamente nel campo dell’edilizia e rischia di essere investito da questa situazione. La crisi Berco potrebbe indurre gli investitori a lasciare il territorio e, con loro, anche le giovani coppie in cerca di lavoro. Queste porterebbe sia a una svalutazione degli immobili che a un contraccolpo negativo per quanto riguarda la costruzione di nuove case. Poi si aggiunge il fatto che tutti abbiamo amici o vicini di casa che lavorano alla Berco".