Le celebrazioni in provincia Accorsi: "Ancora oggi troppi richiami al Ventennio"

Ricordando anche quanto sta accadendo tra Russia e Ucraina, a Cento si è celebrato il 25 aprile nel ricordo di chi combattè per la libertà a costo della vita. "Chi non apparteneva alla razza ritenuta pura andava spazzato via, come è accaduto a oltre cento ebrei della vicina Ferrara, deportati nei lager dai quali solo in cinque fecero ritorno – è il ricordo del sindaco Edoardo Accorsi - Vent’anni cupi, duri che purtroppo hanno proiettato e proiettano la loro ombra anche negli anni successivi alla proclamazione della Repubblica e all’emanazione della Costituzione per arrivare sino ai nostri giorni quando ancora troppi sono i richiami, all’interno della nostra società, a ideologie, immagini e teorizzazioni di quel drammatico ventennio. Chi si battè per restituire libertà e onore all’Italia lo fece contro ogni speranza, con la forza di chi crede negli ideali di democrazia, nel rispetto per ogni persona, negli ideali della pace e della cooperazione tra le persone e tra i popoli. È una speranza che mi sento di condividere e che mi viene dalla cittadinanza di Cento, dalle tante prove di solidarietà e di accoglienza, da quella forza che nasce dall’unità di una popolazione nel difendere quel patrimonio comune condensato nella Costituzione Repubblicana che riflette i nostri valori più profondi e condivisi". Celebrazioni anche a Comacchio, con la deposizione delle corone di alloro ai monumenti ai Caduti del capoluogo e delle frazioni. Alla presenza di autorità civili e militari, le cerimonie sono state svolte in piazza Rimembranza a San Giuseppe, in piazza Don Giovanni Verità a Porto Garibaldi, prima di raggiungere il capoluogo dove, in piazza Vincenzino Folegatti, si è tenuto il momento dell’alzabandiera cui hanno assistito gli iscritti alla Ciclodelta della Libertà. Il corteo si successivamente diretto al Sacrario dei Caduti per la celebrazione della messa, officiata da don Guido Catozzi, prima di completare il percorso delle deposizioni di corone d’alloro in piazza Roma, al Parco della Resistenza e in piazza Vincenzino Folegatti, alla presenza del sindaco Pierluigi Negri e della presidente di Anpi Comacchio Susanna Pucci. Momenti che hanno concluso il programma delle celebrazioni, partite il 18 aprile scorso con il ricordo del 78esimo anniversario della Liberazione di Comacchio. A Copparo il ricordo della Liberazione con la deposizione delle corone è partito dalle frazioni per poi proseguire con i monumenti e le lapidi del capoluogo. In piazza sono stati pronunciati i discorsi di commemorazione, alla presenza delle autorità religiose, civili e militari, delle associazioni d’arma e combattentistiche, fra cui per la prima volta l’Associazione Nazionale Partigiani Cristiani. "Chi ancora oggi attacca il 25 aprile, offende la memoria delle partigiane e dei partigiani e si pone fuori dalla democrazia, dalla storia e dalla civiltà – ha affermato il segretario della sezione ’Sartori’ Anpi, Ugo Selmi –. Esprimiamo preoccupazione per le dichiarazioni, le decisioni e comportamenti di alcuni rappresentanti delle istituzioni e della politica che, in vari casi, sono apparse divisive e del tutto inadeguate rispetto al ruolo istituzionale esercitato". Il sindaco Fabrizio Pagnoni ha ricordato le diverse anime della Resistenza: "Non posso nascondervi, proprio oggi, tutta la mia preoccupazione nel vedere affermarsi una vis polemica tanto accesa e una dilagante visione dell’altro come nemico - ha affermato -. Una visione rispetto la quale la comunità è talvolta permeabile: sono recenti episodi in cui il dibattito è stato distruttivo, più che costruttivo. Io credo fortemente nella pacificazione, credo nel dialogo e nella coesione, credo che i nostri valori siano inscalfibili".

Laura Guerra

Valerio Franzoni