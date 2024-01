Le colonnine salvavita. Defibrillatori, c’è il via libera: "Trovate 25 postazioni. Ferrara sarà cardioprotetta"

Dal cortile del Castello alla piazza del Comune, dalle mura all’autostazione delle corriere fino a Malborghetto, Gaibanella e Porotto. Ferrara è pronta per diventare cardioprotetta. Dopo anni di gestazione e porte chiuse, con progetti professionalmente ineccepibili, pronti e confezionati (per conferma basta citofonare al 118) ma fatti scivolare per un motivo o per un altro nel dimenticatoio dall’istituzione di turno, ora ci siamo. Definiti in questi giorni, infatti, i punti strategici ad alta frequentazione in cui saranno installate nuove colonnine pubbliche – le prime per la città checchè ne dica un consigliere comunale, in quanto quelle presenti al momento sono teche di privati – contenenti defibrillatori semiautomatici, utilizzabili in caso di emergenza anche dai cittadini in attesa dei soccorritori.

POSTAZIONI

Le aree individuate sono complessivamente 25, in cui rientrano anche sei frazioni. "Per la nostra città – spiegano il vicesindaco Nicola Lodi e l’assessore alle Politiche sociosanitarie Cristina Coletti, che hanno curato la realizzazione del progetto – è un passaggio fondamentale, che giunge dopo mesi di dialogo con il personale del 118. Un dialogo proficuo con l’obiettivo di individuare le caratteristiche ottimali delle apparecchiature e i luoghi più adatti in cui posizionarli, definiti al termine di una geolocalizzazione di tutte le aree del territorio". Per quanto riguarda la parte più centrale di Ferrara, gli apparecchi saranno installati in piazza Municipale, nel cortile interno del Castello, nei giardini di viale Cavour, in Piazza XXIV Maggio (acquedotto), in piazza Travaglio/via Kennedy, in Galleria Matteotti e in piazza Ariostea. Poi i parchi: Coletta, Massari e Bassani, senza dimenticare la cinta muraria, nello specifico nella zona di Porta degli Angeli, Porta San Pietro e del Torrione di San Giovanni. Le altre zone che rientrano nel progetto sono viale Alfonso I D’Este, l’autostazione delle corriere, Piazzale dei giochi (motovelodromo), via Bologna all’altezza della Sacra Famiglia, via Barlaam in corrispondenza del centro ‘La Piramide’ e nei giardini ex Zenith in via Caldirolo. Non mancheranno nemmeno le frazioni: Porotto, Malborghetto di Boara, Cona, Francolino, Gaibanella e San Bartolomeo.

118 IN PRIMA LINEA

Stando al protocollo di intesa che unisce il Comune e l’Ausl, la centrale operativa del 118 verificherà ogni 15 giorni la corretta funzionalità dei dispositivi per preservarne il perfetto stato di efficienza. Centodiciotto che lavora al progetto da oltre sei anni, vista la carenza di salvavita: sul territorio provinciale di colonnine fissate a terra (i cosiddetti Pad) se ne contano a Copparo, Bondeno, Goro (all’entrata della Sacca), Gorino e Terre del Reno. Nessuna però nel cuore di Ferrara. "Assurdo – aggiunge Lodi che ha fortemente voluto il tutto – che una città come la nostra non abbia a oggi pensato a strumenti come questi. E non lo dicono Lodi, il sindaco Fabbri o la giunta, bensì i medici stessi. Qualcuno ci aveva provato in passato ma senza riuscire a portare avanti il progetto. Se non c’è la volontà politica non si va avanti, oggi questa c’è eccome". I defibrillatori – illuminati, dotati di piastre che ne consentono l’utilizzo anche pediatrico, di allarme e climatizzati – saranno posati in zone facilmente accessibili, garantendo che chiunque si trovi nelle vicinanze possa ricevere un aiuto tempestivo.

BENEFATTORI

Una parte delle macchine verrà acquistata direttamente dal Comune, l’altra invece da privati, associazioni, club e altri. "Coinvolgeremo benefattori – prosegue Lodi – e troveremo con loro le posizioni migliori. E’ un progetto iniziale, partiamo da 25 postazioni ma sono convinto che tra un anno diventeranno il doppio". Poi l’appello: "Chiunque fosse intenzionato a donare una colonnina defibrillatore alla città, si metta in contatto con il Comune". Non è finita. L’obiettivo dei prossimi mesi, conclude l’assessore Coletti, "sarà coinvolgere la popolazione in attività di sensibilizzazione e di utilizzo dei defibrillatori, che se impiegati nel modo giusto possono concretamente salvare delle vite umane". Del resto i numeri degli eventi sono agghiaccianti: in Italia ogni anno in media muoiono 60.000 persone per arresto cardiaco improvviso, in Emilia Romagna oltre 4.000, mentre la media ferrarese parla di 340 casi. Un numero che ora Ferrara spera di abbattere.