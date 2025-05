Le comunità copparese e ucraina unite nella preghiera per la pace

Nell’ambito delle celebrazioni in occasione della visita della statua pellegrina della Madonna di Fatima, che sarà custodita a Copparo sino ad oggi, mercoledì scorso le comunità copparese e ucraina si sono unite nella chiesa arcipretale dei Santi Pietro e Paolo per un solenne momento di preghiera. Dopo la recita del Santo Rosario, infatti, è stata celebrata la Divina liturgia con rito bizantino. Un momento di grande partecipazione, impreziosito dalla presenza dell’Amministratore Unico Apostolico ucraino Hryhoriy Komar, designato pochi mesi fa dal compianto Papa Francesco, che assieme al sacerdote della comunità ucraina in Ferrara don Vasyle Verbitskyy e al parroco di Copparo don Daniele Panzeri ha officiato la Santa Messa, animata dalla corale della parrocchia degli ucraini di Santa Maria dei Servi. Tante le persone che si sono raccolte in chiesa: tra loro, il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni. Al termine della celebrazione, vissuta con particolare emozione dai fedeli, don Daniele Panzeri ha evidenziato come la presenza del vescovo Komar abbia rappresentato "un grandissimo dono, tra l’altro inaspettato. E ringrazio don Vasyle, al quale mi lega una forte amicizia"; forte come il legame tra le comunità copparese e ucraina: "Copparo sarà sempre la vostra casa. Questa chiesa sarà sempre aperta per voi e per le vostre celebrazioni. E sono sicuro che la Vergine Maria abbia ascoltato le nostre preghiere per la pace e non mancherà di portarla a suo figlio Gesù". Un messaggio di pace partito anche dalla chiesa copparese.